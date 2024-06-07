Від початку доби вже відбулося 24 бойових зіткнення, на Куп’янському напрямку ситуація напружена, – Генштаб

За минулу добу Повітряні сили та ракетні війська і артилерія уразили, серед іншого, два місця скупчення особового складу.

Протягом минулої доби відбулося 90 бойових зіткнень, повідомляє Гентаб ЗСУ.

Загалом за минулу добу ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах один ракетний удар із застосуванням двох ракет, 44 авіаудари із застосуванням 80 КАБів, задіяв 1436 дронів-камікадзе, з них 22 шахеди, 12 ланцетів і 1401 fpv-дрон, здійснив понад 3900 обстрілів з різних типів озброєння, в тому числі 93 із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

За добу, що минула Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили два місця скупчення особового складу, засіб ППО, РЛС, склад боєприпасів, по одному району зосередження військової техніки та вогневих позицій артилерії.

Минулої доби загальні втрати російських загарбників склали близько 1080 осіб вбитими та пораненими. Також ворог втратив 6 танків, 20 бойових броньованих машин, 64 артилерійські системи, 40 БпЛА оперативно-тактичного рівня, два засоби ППО, один корабель, 56 автомобілів та вісім одиниць спеціальної техніки.

У ніч на 7 червня 2024 року противник завдав удару по об’єктах критичної інфраструктури України зі стратегічної авіації – бомбардувальників Ту-95МС з повітряного простору Саратовської області та ударними БпЛА типу «Shahed» із районів Приморсько-Ахтарська, Єйська, Курська (рф) та мису Чауда (ТОТ українського Криму).Всього було застосовано п’ять крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та 53 ударні БпЛА.

В результаті протиповітряного бою збито 48 ударних БпЛА та всі крилаті ракети Х-101/Х-555 у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Харківській, Київській та Хмельницькій областях.

Від початку цієї доби вже відбулося 24 бойових зіткнень. Загарбники здійснили два авіаційні удари із застосуванням п’яти КАБів, понад 460 разів обстріляли позиції наших військ та населені пункти.

На Харківському напрямку ворог активних дій не проводив. Здійснює перегрупування військ.

На Куп’янському напрямку ситуація напружена. Від початку доби відбулося вже чотири бойові зіткнення в районах Піщаного, Дружелюбівки та Греківки. Штурмові дії тривають. Втрат позицій не допущено.

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито три атаки поблизу Тернів та Торського, без успіху для противника. Триває боєзіткнення неподалік населеного пункту Терни.

На Краматорському напрямку ситуація дещо напружена. З початку доби тут відбито дві спроби противника просунутися в районі Кліщіївки. Неподалік Калинівки триває бій.

На Покровському напрямку українські захисники вживають заходів щодо недопущення просування російських військ в глибину нашої території. Одна штурмова дія окупантів зазнала невдачі поблизу Новоолександрівки. Ще п’ять ворожих атак тривають поблизу Євгенівки, Сокола та Красногорівки. Ситуація під контролем Сил оборони України.

На Покровському напрямку, за уточненою інформацією, за минулу добу ворог зазнав втрат: 249 окупантів вбитими та пораненими, знищено чотири бойові броньовані машини, артилерійську систему та автомобіль.

На Курахівському напрямку штурмові дії противника поблизу Георгіївки успіху не мали.

За уточненою інформацією, втрати російських військ за минулу добу на цьому напрямку склали: 85 осіб вбитими та пораненими, знищено два танки, три бойові броньовані машини, дві артилерійські системи та сім автомобілів.

На Оріхівському напрямку російський агресор здійснив одну безуспішну атаку в районі Копані. Втрат позицій не допущено.

На решті напрямків обстановка не зазнала суттєвих змін.

Сили оборони України вживають усіх необхідних заходів для стримування наступу противника, виснаження його бойового потенціалу та стабілізації обстановки.