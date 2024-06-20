Раніше стало відомо, що вночі безпілотники влучили у два нафтових об'єкти на території РФ. Нафтобаза у Тамбовській області стала третьою ураженою ціллю.

У Тамбовській області горить нафтобаза після атаки дронів, повідомляє Astra.

Внаслідок вибуху спалахнув резервуар на території Платонівської нафтобази в Тамбовської області, повідомив місцевий губернатор.

У публікації у своєму телеграм-каналі він припускає, що причиною пожежі стала атака безпілотників. За даними губернатора, у Первомайському муніципальному окрузі також було виявлено залишки БПЛА - дрон розірвався у повітрі.

Губернатор стверджує, що постраждалих немає.

Раніше стало відомо, що в Росії палають два об'єкти нафтопереробної галузі. Про вибухи та пожежі повідомили у Краснодарському краї та Адигеї. За інформацією з мереж, було атаковано Афіпський нафтопереробний завод та Еменську нафтобазу "Лукойл". Влада регіонів підтвердила, що удару завдано з використанням безпілотників.