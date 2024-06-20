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За нічними атаками на нафтобази в Адигеї і Тамбовській області стоїть СБУ

Вражено склади паливно-мастильних матеріалів.

За нічними атаками на нафтобази в Адигеї і Тамбовській області стоїть СБУ
Наслідки атаки
Фото: скріншот

За нічними атаками на ворожі нафтобази в республіці Адигея і в Тамбовській області стоять фахівці Служби безпеки. Про це повідомили джерела в Силах оборони. 

За інформацію наших джерел, цієї ночі спецпризначенці СБУ вразили склад паливно-мастильних матеріалів АТ "Тамбовнафтопродукт" та нафтобази "Енемська" ТОВ "ЛУКОЙЛ-Югнафтопродукт". На цих об’єктах переробляли та зберігали сировину й готову продукцію, яка згодом йшла на потреби армії окупантів. 

Серія влучань БпЛА привела до пожеж на обох об'єктах. 

"Удари СБУ по підприємствам, які працюють на ВПК рф, зменшують ресурси, завдяки яким ворог може вести війну, та змушують країну-агресора витрачатись на відновлення інфраструктури. Це додаткове навантаження на російський бюджет, який вже обтяжений санкціями та іншими економічними викликами. Служба й надалі працюватиме у цьому напрямку", – зазначило поінформоване джерело. 

Загалом дрони СБУ здійснили вже майже 30 успішних атак на об’єкти російського нафтового комплексу в різних регіонах.

  • Цієї ночі у Росії палали три об'єкти. Про вибухи та пожежі повідомили у Краснодарському краї та Адигеї. Також горіла нафтобаза в Тамбовській області. 
  • Попереднього удару по ворожих цілях СБУ завдала уночі 18 червня. Тоді горіли нафтобази в Ростовській області.
  • Усі атаки по ворожих НПЗ проводять зброєю, виготовленою в Україні. Російські НПЗ забезпечують паливом окупантів та загалом підтримують економіку країни-агресора. 
  • У травні СБУ та інші складові Сил оборони провели операцію зі знищення логістики, яка забезпечує життєдіяльність російських військ у Криму. 
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