За нічними атаками на нафтобази в Адигеї і Тамбовській області стоїть СБУ

За нічними атаками на ворожі нафтобази в республіці Адигея і в Тамбовській області стоять фахівці Служби безпеки. Про це повідомили джерела в Силах оборони.

За інформацію наших джерел, цієї ночі спецпризначенці СБУ вразили склад паливно-мастильних матеріалів АТ "Тамбовнафтопродукт" та нафтобази "Енемська" ТОВ "ЛУКОЙЛ-Югнафтопродукт". На цих об’єктах переробляли та зберігали сировину й готову продукцію, яка згодом йшла на потреби армії окупантів.

Серія влучань БпЛА привела до пожеж на обох об'єктах.

"Удари СБУ по підприємствам, які працюють на ВПК рф, зменшують ресурси, завдяки яким ворог може вести війну, та змушують країну-агресора витрачатись на відновлення інфраструктури. Це додаткове навантаження на російський бюджет, який вже обтяжений санкціями та іншими економічними викликами. Служба й надалі працюватиме у цьому напрямку", – зазначило поінформоване джерело.

Загалом дрони СБУ здійснили вже майже 30 успішних атак на об’єкти російського нафтового комплексу в різних регіонах.