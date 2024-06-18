Нічні пожежі на нафтобазах в Ростовській області є спецоперацією СБУ, – джерела

Нічні пожежі на нафтобазах в Ростовській області є спецоперацією СБУ, повідомили джерела LB.ua в Силах оборони.

За словами співрозмовників, минула ніч видалася максимально вибуховою для ростовських нафтобаз "Азовська" та "Азовнафтопродукт", які загалом нараховують 22 резервуари з паливом. За інформацією наших джерел, до них "завітали" дрони СБУ.

Особливо гучно було в районі залізничної станції та біля порту, де розташовані нафтобази та паливні термінали.

Після успішних ударів дронів на російських об’єктах розпочалися потужні пожежі.

"СБУ й надалі буде запроваджувати «дронові санкції» проти російського нафтопереробного комплексу та зменшувати економічний потенціал ворога, який забезпечує агресора ресурсами для ведення війни проти України", – зазначило поінформоване джерело.

Загалом дрони СБУ здійснили понад 20 успішних атак на об’єкти російського нафтового комплексу в різних регіонах.