Нічні пожежі на нафтобазах в Ростовській області є спецоперацією СБУ, – джерела

Нічні пожежі на нафтобазах в Ростовській області є спецоперацією СБУ, повідомили джерела LB.ua в Силах оборони.
За словами співрозмовників, минула ніч видалася максимально вибуховою для ростовських нафтобаз "Азовська" та "Азовнафтопродукт", які загалом нараховують 22 резервуари з паливом. За інформацією наших джерел, до них "завітали" дрони СБУ.
Особливо гучно було в районі залізничної станції та біля порту, де розташовані нафтобази та паливні термінали.
Після успішних ударів дронів на російських об’єктах розпочалися потужні пожежі.
"СБУ й надалі буде запроваджувати «дронові санкції» проти російського нафтопереробного комплексу та зменшувати економічний потенціал ворога, який забезпечує агресора ресурсами для ведення війни проти України", – зазначило поінформоване джерело.
Загалом дрони СБУ здійснили понад 20 успішних атак на об’єкти російського нафтового комплексу в різних регіонах.
- Цієї ночі в Ростовській області повідомили про атаку безпілотників. Вибух лунав у місті Азов.
- Усі атаки по ворожих НПЗ проводять зброєю, виготовленою в Україні. Російські НПЗ забезпечують паливом окупантів та загалом підтримують економіку країни-агресора.