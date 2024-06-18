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На Харківщині внаслідок російських обстрілів постраждала жінка

За добу ворог застосував на Харківщині 21 КАБ у Вовчанській, Липецькій, Харківській громадах.

На Харківщині внаслідок російських обстрілів постраждала жінка
Фото: Новинарня

На Харківщині за добу внаслідок російських обстрілів постраждала жінка, повідомляє очільник ОВА Олег Синєгубов. 

17 червня 22:30 Харків, Немишлянський район. У результаті ворожого обстрілу пошкоджений будинок: вікна, двері, дах. Потерпілих немає.

02:30 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Борівська Андріївка. В результаті ворожого обстрілу постраждала жінка.

За добу ворог застосував на Харківщині 21 КАБ у Вовчанській, Липецькій, Харківській громадах. 

На Харківському напрямку сьогодні відбулося 14 атак ворога в районі Вовчанська та одна поблизу села Липці. У Вовчанську 10 ворожих штурмів відбито. Ситуація залишається напруженою. Продовжуються бої у чотирьох локаціях. Сили оборони продовжують заходи щодо посилення оборонних позицій та рубежів.

На Купʼянському напрямку від початку доби кількість бойових зіткнень збільшилась до 14. Наші воїни відбили 9 атак противника поблизу Синьківки. Одна ворожа атака в районі Степової Новоселівки успіху також не мала. Тривають бойові дії біля Піщаного, Берестового та Степової Новоселівки. Ситуація контрольована.

Зазначимо, вночі українська ППО збила 10 із 10 запущених "шахедів". Усі безпілотники збили у Запорізькій і Дніпропетровській областях.

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