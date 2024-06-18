Через агресію РФ на Дніпропетровщині понівечені будинки, авто і ЛЕП

Над областю знищили ворожий "шахед", а по Нікопольщині ворог гатив із артилерії та запускав дрони.

Над Дніпровським районом Дніпропетровської області в ніч на 18 червня знищили "шахед". Крім цього, ворог атакував НІкопольщину безпілотниками та артилерією.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вночі у Дніпровському районі підрозділ ПвК "Схід" знищив ворожий шахед. Але російська атака не минулася без наслідків. Пошкоджені 3 приватні будинки та 2 авто. Сталася пожежа, яку оперативно загасили", – написав Лисак у телеграмі.

У Нікопольському районі було гучно було в райцентрі та Марганецькій громаді. Понівечені п'ятиповерхівка, 6 приватних осель і лінія електропередач.

Загиблих і постраждалих немає.

В ніч на 18 червня мобільні вогневі групи Сил оборони збили 10 із 10 запущених російською армією безпілотників типу "Shahed-131/136".