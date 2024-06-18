Африканська країна відкликала підпис під комінюке Саміту миру

В офіційному списку країн, які підписали спільне комюніке за підсумками Глобального саміту миру у швейцарському Бюргенштоці, знову відбулися зміни.
Як видно з тексту документа, оприлюдненого на сайті федерального міністерства закордонних справ Швейцарії, африканська Руанда, яка раніше була в переліку підписантів, більше там не зазначена.
Раніше під комюніке також "зникли" підписи Іраку та Йорданії. В Офісі Президента України заявили, що з'ясовують обставини щодо "відмовників".
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба згодом в ефірі телемарафону заявив, що Ірак та Йорданія потрапили до списку випадково. Ірак попереджав, що не підписуватиме комюніке через "внутрішні питання", Йорданія досі вивчає таку можливість.
- Натомість до організацій, які підписали підсумковий документ, долучився Вселенський патріархат.