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Африканська країна відкликала підпис під комінюке Саміту миру

До Іраку та Йорданії приєднався ще один "відмовник".

Африканська країна відкликала підпис під комінюке Саміту миру
Фото: Офіс Президента

В офіційному списку країн, які підписали спільне комюніке за підсумками Глобального саміту миру у швейцарському Бюргенштоці, знову відбулися зміни.

Як видно з тексту документа, оприлюдненого на сайті федерального міністерства закордонних справ Швейцарії, африканська Руанда, яка раніше була в переліку підписантів, більше там не зазначена.

Раніше під комюніке також "зникли" підписи Іраку та Йорданії. В Офісі Президента України заявили, що з'ясовують обставини щодо "відмовників"

  • Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба згодом в ефірі телемарафону заявив, що Ірак та Йорданія потрапили до списку випадково. Ірак попереджав, що не підписуватиме комюніке через "внутрішні питання", Йорданія досі вивчає таку можливість.
  • Натомість до організацій, які підписали підсумковий документ, долучився Вселенський патріархат
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