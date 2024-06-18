Африканська країна відкликала підпис під комінюке Саміту миру

До Іраку та Йорданії приєднався ще один "відмовник".

В офіційному списку країн, які підписали спільне комюніке за підсумками Глобального саміту миру у швейцарському Бюргенштоці, знову відбулися зміни.

Як видно з тексту документа, оприлюдненого на сайті федерального міністерства закордонних справ Швейцарії, африканська Руанда, яка раніше була в переліку підписантів, більше там не зазначена.

Раніше під комюніке також "зникли" підписи Іраку та Йорданії. В Офісі Президента України заявили, що з'ясовують обставини щодо "відмовників".