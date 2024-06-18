У Кропивницькому відкрився центр рекрутингу - тепер в Україні їх 25

У Міноборони звітують про 7000 звернень від громадян.

У Міністерстві оборони повідомили про відкриття чергового центру рекрутингу, де охочі можуть отримати консультацію щодо приєднання до лав українського війська. Він запрацював у Кропивницькому, ставши 25-им на мапі України.

За словами уповноженого Міноборони з питань рекрутингу Олексія Бежевця, мета проєкту - "дати кожному зробити свідомий вибір і знайти себе в армії".

Урядовець стверджує, що за час роботи центрів до них надійшло вже близько 7 тисяч звернень від громадян, зацікавлених в обранні військової спеціальності. Вже 200 українців пройшли шлях від рекрутингової консультації безпосередньо до служби у Збройних Силах, Національній Гвардії та Прикордонній службі. "Чим більше добровольців, тим менша потреба у здійсненні мобілізаційних заходів", - зазначив пан Бежевець.

У кропивницькому центрі кількість доступних вакансій оцінюють у 10 тисяч: від кухарів та водіїв до медиків та операторів БПЛА.