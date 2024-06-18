Коли поїде. Як там «Деміївська», чи в безпеці «Поштова» і які шанси в метро витримати цей рік
Коли поїде. Як там «Деміївська», чи в безпеці «Поштова» і які шанси в метро витримати цей рік
Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще 10 лікарів затримали через нібито втручання в розподіл органів на пересадки
Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще 10 лікарів затримали через нібито втручання в розподіл органів на пересадки
Російські шпигуни по сусідству
Російські шпигуни по сусідству
Повідомлено про підозру працівнику МОН, який висміював незалежність України і називав її "кидаловом"
Повідомлено про підозру працівнику МОН, який висміював незалежність України і називав її "кидаловом"
Детальний гайд по медсистемі 2024: хто на що має право безоплатно, як це отримати, у яких приватників що безкоштовне
Детальний гайд по медсистемі 2024: хто на що має право безоплатно, як це отримати, у яких приватників що безкоштовне
Українець, який переконував Джонсона схвалити допомогу Україні: "Ми говорили однією мовою: як віряни з вірянином"
Українець, який переконував Джонсона схвалити допомогу Україні: "Ми говорили однією мовою: як віряни з вірянином"
Самі собі прометеї: де взяти кошти на енергозабезпечення будинку?
Самі собі прометеї: де взяти кошти на енергозабезпечення будинку?
Саміт миру у тридцяти фото
Саміт миру у тридцяти фото
Заступник міністра освіти: «76 % випускників шкіл ідуть у вищу освіту. Чому? Бо мама сказала, що треба»
Заступник міністра освіти: «76 % випускників шкіл ідуть у вищу освіту. Чому? Бо мама сказала, що треба»
ГоловнаСуспільствоВійна

В Азові Ростовської області РФ палає нафтосховище

Прокремлівський губернатор регіону підтвердив атаку БПЛА.

В Азові Ростовської області РФ палає нафтосховище
Влучання в нафтосховище
Фото: Telegram

"Нафтова бавовна" у Росії не припиняється: внаслідок успішної роботи Сил безпілотних систем ураження зазнала чергова нафтобаза.

Цього разу удар був націлений на сховище паливних матеріалів у місті Азов Ростовської області РФ. Очевидці публікують кадри масштабної пожежі, дим від якої видно на кілька кілометрів. 

Атаку із застосуванням БПЛА підтвердив і прокремлівський губернатор регіону Василь Голубєв. За його словами, палають резервуари з нафтопродуктами, постраждалих буцімто немає.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies