В Азові Ростовської області РФ палає нафтосховище

"Нафтова бавовна" у Росії не припиняється: внаслідок успішної роботи Сил безпілотних систем ураження зазнала чергова нафтобаза.

Цього разу удар був націлений на сховище паливних матеріалів у місті Азов Ростовської області РФ. Очевидці публікують кадри масштабної пожежі, дим від якої видно на кілька кілометрів.

Атаку із застосуванням БПЛА підтвердив і прокремлівський губернатор регіону Василь Голубєв. За його словами, палають резервуари з нафтопродуктами, постраждалих буцімто немає.