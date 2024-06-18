За добу росіяни 9 разів обстріляли населені пункти Донеччини, загинула людина

За добу росіяни 9 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 93 людини, у тому числі 22 дитини. Одна особа через агресію РФ загинула.

Про це повідомив начальник Донецької ОВа Вадим Філашкін.

Волноваський район. У Богоявленці Вугледарської громади пошкоджено 2 підприємства.

Покровський район. У Курахівській громаді обстріляна Вовченка. Під вогнем околиці Мар'їнської, Очеретинської і Гродівської громад.

Фото: Донецька ОВА Наслідки обстрілу Донеччини

Краматорський район. У Лиманській громаді обстріляні Терни, Ямполівка і Торське. У Костянтинівській громаді в зоні ураження Біла Гора, Диліївка і Олександро-Шультине. В Іллінівській громаді пошкоджено 3 об'єкти в Зорі і 3 об'єкти в Катеринівці.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді поранено людину, пошкоджено 9 приватних будинків і 2 багатоповерхівки. У Торецькій громаді пошкоджено крамницю у Залізному і 14 приватних будинків: 7 у Нью-Йорку і 7 у Північному. У Серебрянці Сіверської громади пошкоджено будинок. У Званівці загинула людина і зруйновано будинок.

Росіяни обстріляли пожежну частину на Донеччині, поранено рятувальника.