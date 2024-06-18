Сьогодні електроенергію не обмежуватимуть до 15:00

Потім до 24:00 будуть стабілізаційні відключення.

Сьогодні, 18 червня, графіки обмеження енергопостачання не застосовуватимуть до 15:00. Раніше передбачалося, що вони можуть бути ще з опівночі.

Про скорочення плану відключень повідомили в ДТЕК. Однак там додали, що можливі зміни.

"За інформацією від Укренерго, сьогодні до 15:00 будемо без відключень електрики. З 15:00 і до 24:00 графіки стабілізаційних відключень застосовуватимуться знову", – йдеться у повідомленні.

В Укренерго уточнили, що зменшити графік відключення світла дозволила активніша робота сонячних станцій.

Фото: Укренерго