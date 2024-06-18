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Сьогодні електроенергію не обмежуватимуть до 15:00

Потім до 24:00 будуть стабілізаційні відключення. 

Сьогодні електроенергію не обмежуватимуть до 15:00
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 18 червня, графіки обмеження енергопостачання не застосовуватимуть до 15:00. Раніше передбачалося, що вони можуть бути ще з опівночі.

Про скорочення плану відключень повідомили в ДТЕК. Однак там додали, що можливі зміни.

"За інформацією від Укренерго, сьогодні до 15:00 будемо без відключень електрики. З 15:00 і до 24:00 графіки стабілізаційних відключень застосовуватимуться знову", – йдеться у повідомленні.

В Укренерго уточнили, що зменшити графік відключення світла дозволила активніша робота сонячних станцій.

Фото: Укренерго

  • Зазвичай Укренерго прогнозує графіки відключення не на всі 24 години доби. Однак учора, з поверненням спекотної погоди, зросла кількість споживання, тож компанія попередила, що графіки можуть застосувати у будь-який період 18 червня.
  • Потреба в стабілізаційних відключення виникла у зв'язку з російськими прицільними атаками на українську енергетику. Ворог знищив половину спроможностей генерації – понад 9 гігават. 
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