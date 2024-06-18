НАБУ перевіряє інформацію про статки заступника генпрокурора Вербицького після розслідування "Схем"

Національне антикорупційне бюро розпочало кримінальне провадження щодо можливого незаконного збагачення заступника генерального прокурора Дмитра Вербицького.
Про це "Радіо Свобода" повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
"Факти, оприлюднені в програмі журналістських розслідувань «Схеми» (Радіо Свобода) щодо можливого незаконного збагачення заступника генерального прокурора є предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому детективами НАБУ 13.05.2024 за ознаками злочину, передбаченого ст. 368-5 КК України", – йдеться у відповіді САП на запит журналістів.
Досудове розслідування здійснюють детективи НАБУ. Покарання за статтею 368-5 КК (незаконне збагачення) передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
- Детективи зареєстрували кримінальне провадження щодо Вербицького 13 травня – через тиждень після виходу першого розслідування "Схем" про те, що він оселився в таунхаусі у котеджному містечку "Коник" у Києві, який придбав його племінник за довіреністю для одеського бізнесмена в шість разів дешевше від ринкової вартості.
- У другому розслідуванні "Схеми" розповіли про дівчину Вербицького Христину Ільницьку, яка у 2024 році стала власницею нового Porsche і 3-поверхового котеджу в тому ж "Конику", загальна вартість яких складає щонайменше 52 мільйони гривень – хоча її сукупний дохід, прозвітований перед державою за останнє десятиліття, склав трохи більше ніж 360 тисяч гривень. Тоді у коментарі "Схемам" Вербицький заявив, що не допомагав Ільницькій фінансово, при цьому не спростував, що перебуває з нею у стосунках.
Хто такий Дмитро Вербицький?
- Народився: 09 вересня 1980 року в місті Одеса.
- У 2002 році закінчив Одеську державну морську академію за спеціальністю "Правознавство", кваліфікація юрист, у 2014 році – Національну академію прокуратури України за спеціальністю "Правознавство", кваліфікація магістр права.
- З травня 2003 року по листопад 2011 року працював в органах прокуратури Одеської області на посадах помічника прокурора, слідчого, заступника прокурора районного рівня. З березня 2012 по жовтень 2013 працював в органах прокуратури Івано-Франківської області, потім по квітень 2014-го – був заступником начальника першого слідчого відділу слідчого управління Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України.
- З квітня по вересень 2014 року працював у прокуратурі Одеської області, з вересня 2014 року по січень 2015 року працював у прокуратурі Миколаївської області.
- З січня 2015 року по травень 2020 року працював в органах прокуратури Одеської області, а з травня по вересень був там заступником обласного прокурора.
- З жовтня 2020 року по вересень 2022 року – заступник керівника Одеської обласної прокуратури.
- З 12 вересня 2022 – заступник генерального прокурора.