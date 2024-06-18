НАБУ перевіряє інформацію про статки заступника генпрокурора Вербицького після розслідування "Схем"

Досудове розслідування здійснюють за статтею про незаконне збагачення.

Національне антикорупційне бюро розпочало кримінальне провадження щодо можливого незаконного збагачення заступника генерального прокурора Дмитра Вербицького.

Про це "Радіо Свобода" повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

"Факти, оприлюднені в програмі журналістських розслідувань «Схеми» (Радіо Свобода) щодо можливого незаконного збагачення заступника генерального прокурора є предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому детективами НАБУ 13.05.2024 за ознаками злочину, передбаченого ст. 368-5 КК України", – йдеться у відповіді САП на запит журналістів.

Досудове розслідування здійснюють детективи НАБУ. Покарання за статтею 368-5 КК (незаконне збагачення) передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Детективи зареєстрували кримінальне провадження щодо Вербицького 13 травня – через тиждень після виходу першого розслідування "Схем" про те, що він оселився в таунхаусі у котеджному містечку "Коник" у Києві, який придбав його племінник за довіреністю для одеського бізнесмена в шість разів дешевше від ринкової вартості.

про те, що він оселився в таунхаусі у котеджному містечку "Коник" у Києві, який придбав його племінник за довіреністю для одеського бізнесмена в шість разів дешевше від ринкової вартості. У другому розслідуванні "Схеми" розповіли про дівчину Вербицького Христину Ільницьку, яка у 2024 році стала власницею нового Porsche і 3-поверхового котеджу в тому ж "Конику", загальна вартість яких складає щонайменше 52 мільйони гривень – хоча її сукупний дохід, прозвітований перед державою за останнє десятиліття, склав трохи більше ніж 360 тисяч гривень. Тоді у коментарі "Схемам" Вербицький заявив, що не допомагав Ільницькій фінансово, при цьому не спростував, що перебуває з нею у стосунках.

Хто такий Дмитро Вербицький?