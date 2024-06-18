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Окупанти скинули авіабомбу на Слатине в Харківській області, поранена мирна жителька

Потерпіла на момент обстрілу знаходилася на городі.

Окупанти скинули авіабомбу на Слатине в Харківській області, поранена мирна жителька
Фото: Харківська обласна прокуратура

Російські війська завдали авіаудару по селищу Слатиному Дергачівської громади Харківської області. Унаслідок удару постраждала 51-річна місцева мешканка.

Про це повідомили у Харківській ОВА.

"О 15:24 окупанти вдарили по селищу Слатине Дергачівської громади Харківського району. В результаті обстрілу (попередньо КАБ) пошкоджено 5 житлових будинків та 3 господарчі споруди. Постраждала 51-річна жінка", — ідеться у повідомленні. 

Потерпіла на момент обстрілу знаходилася на городі, її госпіталізували до лікарні з травматичною ампутацією лівої гомілки.

  • За добу ворог застосував на Харківщині 21 КАБ у Вовчанській, Липецькій, Харківській громадах. 
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