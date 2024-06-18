Поранений внаслідок замаху в Києві журналіст із Казахстану перебуває в важкому стані

Замах на нього вчинили біля будинку, де він мешкає.

У Києві вчинили замах на біженця з Казахстану

Правоохоронці почали розслідування замаху на умисне вбивство журналіста, громадянина Казахстану Айдоса Садикова. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За попередніми даними, невідомий з пістолетом підбіг до машини, де перебував потерпілий та його дружина, здійснив постріл у чоловіка, після чого втік. Замах стався біля будинку подружжя.

Чоловік та дружина мешкають в Україні з 2014 року та мають статус біженців. Потерпілий наразі перебуває в лікарні у важкому стані.

"Правоохоронці вживають заходи щодо встановлення особи нападника", – повідомили в Офісі генпрокурора.

Досудове розслідування розпочато за фактом замаху на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України).

Айдос Садиков

Айдос Садиков зазнав кримінального переслідування на батьківщині. У 2010 його засудили до двох років позбавлення волі за статтею про хуліганство. Тоді кримінальну справу він та його прихильники назвали сфабрикованою, пише ІМІ.

Садиков вів активну громадську діяльність, влаштовував акції протесту. Разом із дружиною він наразі веде власний YouTube-канал "БАСЕ", де, зокрема, критикує владу Казахстану та олігархів. Садиков також відомий підтримкою протестів у Казахстані в січні 2022 року, коли для їхнього придушення вводили війська ОДКБ. З жовтня 2023 перебуває в розшуку у Казахстані за так зване розпалювання ворожнечі.

Останнє відео на його каналі опубліковано сьогодні. Воно має назву "Президент Казахстану став маріонеткою російських агентів впливу".