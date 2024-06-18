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Плетенчук: загрози висадки російського десанту на півдні України немає

З чотирнадцяти кораблів російського флоту у строю залишається п’ять.

Плетенчук: загрози висадки російського десанту на півдні України немає
Дмитро Плетенчук
Фото: скріншот

У російської армії немає можливостей, аби здійснити операції з можливою висадкою десанту на півдні України.

Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук на брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ.

"Операції з десантування є найскладнішим типом морських операцій, які зазвичай не проводяться окремо, а виконуються в складі загальновійськової операції. Тобто, якби вони мали успіх на суходолі, на що вони розраховували на початку вторгнення, коли вони увійшли у Миколаїв з півночі, тоді був сенс, зокрема якби вони дійшли до Одеської області, але не дійдуть, тому ця операція в принципі втрачає сенс. Наразі подібних операцій очікувати не слід", – зазначив він.

Також речник ВМС ЗСУ додає, що у російського десанту дещо знижені спроможності, адже з чотирнадцяти кораблів у строю залишається п’ять.

  • Раніше у звіті ISW зазначалося, що, ймовірно, російйська армія готує десантні бригади для висадки в українському тилу. 
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