Плетенчук: загрози висадки російського десанту на півдні України немає

У російської армії немає можливостей, аби здійснити операції з можливою висадкою десанту на півдні України.

Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук на брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ.

"Операції з десантування є найскладнішим типом морських операцій, які зазвичай не проводяться окремо, а виконуються в складі загальновійськової операції. Тобто, якби вони мали успіх на суходолі, на що вони розраховували на початку вторгнення, коли вони увійшли у Миколаїв з півночі, тоді був сенс, зокрема якби вони дійшли до Одеської області, але не дійдуть, тому ця операція в принципі втрачає сенс. Наразі подібних операцій очікувати не слід", – зазначив він.

Також речник ВМС ЗСУ додає, що у російського десанту дещо знижені спроможності, адже з чотирнадцяти кораблів у строю залишається п’ять.