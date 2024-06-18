Наприкінці січня 2024 року підозрюваний був затриманий українськими захисниками та переданий правоохоронним органам.

Судитимуть військовослужбовця РФ, який розстріляв українського військовополоненого у Запорізькій області. Наприкінці січня 2024 року підозрюваний був затриманий українськими захисниками та переданий правоохоронним органам.

Про це інформує Офіс генпрокурора.

Слідство встановило, що 6 січня 2024 року стрілець військового підрозділу російської армії під час штурму бойових позицій Сил оборони України поблизу села Приютне Пологівського району відкрив вогонь на ураження по українському військовополоненому.

Український захисник склав зброю, вийшов із бліндажу та підняв руки угору, тим самим підтвердивши свій намір щодо здачі у полон. Проте замість полону отримав вогнепальне поранення, несумісне з життям.

У лавах окупаційного війська підозрюваний перебував із листопада 2023 року, після укладення контракту на проходження військової служби у зс рф замість відбування покарання за крадіжку в одній із колоній на території країни-агресора.

Після звільнення від подальшого відбуття покарання він пройшов підготовку на одному з військових полігонів у Ростовській області рф та був передислокований на Запорізький напрямок.

"Прокурори Запорізької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно військовослужбовця рф за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", – повідомили у прокуратурі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.