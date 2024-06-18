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Екскерівника Міграційної служби Максима Соколюка підозрюють у розкраданні 88 млн грн на ремонті адмінбудівлі у Києві

Слідство встановило, що ексголова Міграційної служби посприяв укладанню договорів із підконтрольними компаніями. Злочинна група протягом кількох років заволодівала бюджетними коштами шляхом завищення вартості виконаних робіт, оформлення «порожніх актів» та дублювання робіт.

Екскерівника Міграційної служби Максима Соколюка підозрюють у розкраданні 88 млн грн на ремонті адмінбудівлі у Києві
Максим Соколюк
Фото: Центр протидії корупції

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) спільно з Департаментом внутрішньої безпеки Нацполіції повідомили екскерівнику Державної міграційної служби України про підозру у заволодінні понад 88 млн грн. Про це повідомляє пресслужба НАБУ. 

Таким чином, як зазначається, викрито останню ланку вертикалі ексслужбовців ДМС, задіяних у реалізації схеми. Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України. 

За даними слідства, у 2015 році Державна міграційна служба отримала від держави будівлю у центрі Києва для облаштування в ній центрального офісу. 

Бізнесмен, який тривалий час перебував у «дружніх» стосунках з представниками ДМС та іншими посадовцями, організував схему розкрадання бюджетних коштів з використанням підконтрольних осіб у структурі міграційної служби. 

Як встановили НАБУ і САП, він залучив ексголову ДМС, його заступника та начальника господарської частини ДМС, аби ті посприяли в укладанні договорів із підконтрольними йому компаніями щодо виконання проєктних та будівельних робіт шляхом спотворення результатів торгів і забезпечили здійснення оплати за «роботи та послуги».

Злочинна група протягом кількох років заволодівала бюджетними коштами шляхом завищення вартості виконаних робіт, оформлення «порожніх актів» та дублювання робіт. Як наслідок реконструкцію будівлі центрального офісу ДМС так і не завершили, комп’ютерні комплекси із відповідним програмним забезпеченням існують лише на «папері», а відповідальні за реконструкцію компанії «згорнулись». 

У результаті реалізації схеми бюджету заподіяно збитків на суму понад 88 млн грн.

У вересні 2023 року про підозру повідомили колишнім заступнику керівника та начальнику господарської частини ДМС, а також бізнесмену – організатору схеми.

Матеріали, зібрані детективами НАБУ під час досудового розслідування, допомогли Антимонопольному комітету України виявити змову трьох підконтрольних бізнесмену компаній і оштрафувати їх на майже 3,5 млн грн.

Зі свого боку, Центр протидії корупції наводить подробиці справи. У цій справі фігурують колишні керівники ДМС та бізнесмен з РФ, який тривалий час перебував у дружніх стосунках із посадовцями служби. 

Раніше підозру повідомили ексзаступнику голови Міграційної служби Донському, ексначальнику Управління ресурсно-господарського забезпечення ДМС Вакалюку та бізнесмену Салгереєву. 

За даними слідства, ексголова ДМС сприяв бізнесмену Салгереєву в укладанні угод про виконання проєктних та будівельних робіт і здійсненні оплати за невиконані роботи та ненадані послуги.

Центр протидії корупції зазначає, що з 2015 по 2021 рік головою Державної міграційної служби був Максим Соколюк. 

В 2021 році детективи НАБУ проводили обшуки в його робочому кабінеті, після чого його звільнили. Втім, сам Соколюк заявляв, що рішення про звільнення не пов’язане з обшуками.

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