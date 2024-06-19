На Львівщині "шахед" влучив у житловий сектор, є поранений

У ніч на середу росіяни застосували безпілотники типу "шахед" у західних регіонах України. Робота сил протиповітряної оборони здійснювалася поблизу Львова.

Як повідомив мер міста Андрій Садовий на своїй сторінці у Telegram, зафіксовано влучання БПЛА у Малехові Львівської територіальної громади. Пошкодження зазнав багатоквартирний житловий будинок, в ньому повибивало вікна.

Також внаслідок ворожого обстрілу були руйнування в офісній споруді. Постраждав 70-річний охоронець, його довелося ушпиталити.

Ще у 5 будинках приватного сектору внаслідок дії ударної хвилі теж повилітали шибки.