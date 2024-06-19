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На Львівщині "шахед" влучив у житловий сектор, є поранений

Окупанти атакували західні регіони ударними безпілотниками.

На Львівщині "шахед" влучив у житловий сектор, є поранений
Наслідки влучання на Львівщині
Фото: Telegram

У ніч на середу росіяни застосували безпілотники типу "шахед" у західних регіонах України. Робота сил протиповітряної оборони здійснювалася поблизу Львова.

Як повідомив мер міста Андрій Садовий на своїй сторінці у Telegram, зафіксовано влучання БПЛА у Малехові Львівської територіальної громади. Пошкодження зазнав багатоквартирний житловий будинок, в ньому повибивало вікна. 

Також внаслідок ворожого обстрілу були руйнування в офісній споруді. Постраждав 70-річний охоронець, його довелося ушпиталити. 

Ще у 5 будинках приватного сектору внаслідок дії ударної хвилі теж повилітали шибки. 

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