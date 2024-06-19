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"Енергоатом" через окупацію ЗАЕС втрачає 6 мільярдів гривень щомісяця

Загальна сума збитків за час, коли станція не працює, перетнула позначку у 200 мільярдів.

"Енергоатом" через окупацію ЗАЕС втрачає 6 мільярдів гривень щомісяця
ЗАЕС
Фото: Енергоатом

Виконувач обов'язків голови правління компанії "Енергоатом" Петро Котін озвучив втрати, яких зазнає державне підприємство через окупацію Запорізької атомної електростанції.

Як пише Укрінформ, вже за перший тиждень перебування росіян на ЗАЕС ними було завдано прямих збитків на суму 35 мільярдів гривень. Надалі компанія втрачала по 6 мільярдів щомісяця.

Наразі загальна сума недоотриманих "Енергоатомом" коштів через простій Запорізької АЕС складає вже понад 210 мільярдів гривень. Ця цифра не враховує витрати через вимушене переміщення працівників станції на підконтрольну українському уряду територію.

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