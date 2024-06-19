Уночі сили ППО збили 19 російських "шахедів" із 21

Дрони збито в Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій та Львівській областях

У ніч на 19 червня росіяни атакували Україну 21 ударним безпілотником типу "Shahed-131/136" із напрямків Приморсько-Ахтарськ – РФ та мис Чауда – Крим.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил.

В результаті бойової роботи збито 19 "шахедів" у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій та Львівській областях.

Відбивали повітряний напад винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони.

Раніше також повідомлялося, що на Львівщині зафіксовано влучання у Малехові - пошкодження зазнав багатоквартирний житловий будинок, в ньому повибивало вікна. Також внаслідок ворожого обстрілу були руйнування в офісній споруді. Постраждав 70-річний охоронець, його довелося ушпиталити.