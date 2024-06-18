Coca-Cola та десятки інших компаній, попри обіцянки, досі не залишили ринок РФ після початку великої війни, пише Bloomberg.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року, Coca-Cola була однією з перших транснаціональних корпорацій, яка пообіцяла покинути Росію на знак протесту.

Через два роки характерний червоний логотип Coca-Cola все ще легко знайти в супермаркетах і ресторанах по всій країні. А беручи до уваги новинку під назвою “Добрый Cola”, яка продається в банках із надзвичайно знайомим червоним відтінком і смаком, який мало хто зможе відрізнити від оригіналу, за деякими показниками цей бренд залишається провідним виробником газованих напоїв у Росії.

Це тому, що Multon Partners, виробник кока-коли в країні, належить окремій компанії під назвою Coca-Cola HBC, яка зареєстрована в Лондоні, і в якій американська материнська компанія володіє 21% акцій. Коли HBC припинив виробництво кока-коли після вторгнення, Multon представив “Добрый Cola”. Бренд став найпопулярнішою газованою водою в країні, займаючи 13% ринку. «Прибутки від продажу Coca-Cola в Росії просто перейшли до Coca-Cola HBC, яка зайняла частку ринку завдяки успіху «Добрый», — говорить Гаррет Нельсон, аналітик CFRA Research.

І сама Coca-Cola все ще широко доступна – її імпортують від таких сусідів, як Грузія та Казахстан. Після повномасштабного вторгнення в Україну Росія прийняла закон, що дозволяє продавати фірмові товари без згоди власника торгової марки. Лише цей імпорт зробив Coca-Cola 3-м газованим солодким напоєм в Росії з 6% ринку.

Coca-Cola далеко не єдина, яка зробила неповний вихід з Росії. PepsiCo Inc. у вересні 2022 року заявила, що припинила виробництво та продаж Pepsi, Mountain Dew і 7Up, і її частка ринку впала. Але незабаром Pepsi додала нову колу Evervess і збільшила виробництво Frustyle (схожого на фруктову Mirinda) на півдюжині заводів у країні. Минулого року продажі напоїв російського підрозділу підскочили на 12% до 209 мільярдів рублів (2,3 мільярда доларів), свідчать його звіти місцевим податковим органам. Минулого року доходи від виробництва дитячого харчування та молочних продуктів зросли на 10% до 129 мільярдів рублів. PepsiCo відмовилася від коментарів.

Згідно з дослідженням Єльської школи менеджменту, з 2022 року понад 1000 транснаціональних корпорацій заявили, що згортають бізнес у РФ. Але багато хто залишився. Unilever Plc і Nestlé SA, маючи там великі виробничі потужності, не бажали продавати їх з великою знижкою, яку Кремль вимагав як податок на виїзд. Активи данської пивоварні Carlsberg AS і йогуртового гіганта Danone SA заарештували, коли вони намагалися піти з ринку, хоча Danone зрештою домовився про продаж компанії. Французький оператор супермаркетів Auchan, рітейлер одягу Benetton Group і мережі ресторанів Subway і TGI Fridays продовжують працювати в Росії без явних планів скорочення.