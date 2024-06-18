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Coca-Cola та десятки інших компаній, попри обіцянки, досі не залишили ринок РФ після початку великої війни

Навіть компанії, які намагалися залишити цей ринок, все ще мають зв’язок із російським ринком.

Coca-Cola та десятки інших компаній, попри обіцянки, досі не залишили ринок РФ після початку великої війни
Фото: EPA/UPG

Coca-Cola та десятки інших компаній, попри обіцянки, досі не залишили ринок РФ після початку великої війни, пише Bloomberg. 

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року, Coca-Cola була однією з перших транснаціональних корпорацій, яка пообіцяла покинути Росію на знак протесту. 

Через два роки характерний червоний логотип Coca-Cola все ще легко знайти в супермаркетах і ресторанах по всій країні. А беручи до уваги новинку під назвою “Добрый Cola”, яка продається в банках із надзвичайно знайомим червоним відтінком і смаком, який мало хто зможе відрізнити від оригіналу, за деякими показниками цей бренд залишається провідним виробником газованих напоїв у Росії.

Це тому, що Multon Partners, виробник кока-коли в країні, належить окремій компанії під назвою Coca-Cola HBC, яка зареєстрована в Лондоні, і в якій американська материнська компанія володіє 21% акцій. Коли HBC припинив виробництво кока-коли після вторгнення, Multon представив “Добрый Cola”. Бренд став найпопулярнішою газованою водою в країні, займаючи 13% ринку. «Прибутки від продажу Coca-Cola в Росії просто перейшли до Coca-Cola HBC, яка зайняла частку ринку завдяки успіху «Добрый», — говорить Гаррет Нельсон, аналітик CFRA Research.

І сама Coca-Cola все ще широко доступна – її імпортують від таких сусідів, як Грузія та Казахстан. Після повномасштабного вторгнення в Україну Росія прийняла закон, що дозволяє продавати фірмові товари без згоди власника торгової марки. Лише цей імпорт зробив Coca-Cola 3-м газованим солодким напоєм в Росії з 6% ринку.

Coca-Cola далеко не єдина, яка зробила неповний вихід з Росії. PepsiCo Inc. у вересні 2022 року заявила, що припинила виробництво та продаж Pepsi, Mountain Dew і 7Up, і її частка ринку впала. Але незабаром Pepsi додала нову колу Evervess і збільшила виробництво Frustyle (схожого на фруктову Mirinda) на півдюжині заводів у країні. Минулого року продажі напоїв російського підрозділу підскочили на 12% до 209 мільярдів рублів (2,3 мільярда доларів), свідчать його звіти місцевим податковим органам. Минулого року доходи від виробництва дитячого харчування та молочних продуктів зросли на 10% до 129 мільярдів рублів. PepsiCo відмовилася від коментарів.

Згідно з дослідженням Єльської школи менеджменту, з 2022 року понад 1000 транснаціональних корпорацій заявили, що згортають бізнес у РФ. Але багато хто залишився. Unilever Plc і Nestlé SA, маючи там великі виробничі потужності, не бажали продавати їх з великою знижкою, яку Кремль вимагав як податок на виїзд. Активи данської пивоварні Carlsberg AS і йогуртового гіганта Danone SA заарештували, коли вони намагалися піти з ринку, хоча Danone зрештою домовився про продаж компанії. Французький оператор супермаркетів Auchan, рітейлер одягу Benetton Group і мережі ресторанів Subway і TGI Fridays продовжують працювати в Росії без явних планів скорочення.

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