Верховна Рада дозволила місцевим радам "донатити" на Сили оборони

Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт, що розблоковує мільярди гривень для Сил оборони. Йдеться про проєкт закону "про внесення змін до деяких законів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з підтримки сектору безпеки і оборони України".

Органи місцевого самоврядування отримають змогу надавати фінансову і матеріальну підтримку сектору безпеки і оборони на період воєнного стану. Про ухвалення документу повідомили на каналі "Децентралізація".

"Верховна Рада щойно розблокувала мільярди гривень на Сили Оборони і дозволила «донатити» з місцевих бюджетів. Відтепер місцеві ради зможуть легально закуповувати дрони, аптечки, пікапи, запчастини до автомобілів, і все те, що можна придбати на запит від військових частин. Крім того, за погодженням із МінОборони, місцеві ради, наприклад, у прифронтових чи прикордонних зонах зможуть фінансувати створення фортифікацій та інших захисних споруд", – повідомив співавтор законопроєкту Роман Лозинський.

За словами нардепа Ярослава Железняка, законопроєкт у другому читанні підтримали 303 парламентарі.

У пояснювальній записці до документу йшлося, що базовий закон системи місцевого самоврядування в Україні не містив достатніх правових механізмів для надання представницькими та виконавчими органами місцевого самоврядування фінансової та матеріальної підтримку сектору безпеки і оборони держави в умовах воєнного стану.

Законопроєкт мав також на меті дозволити призначення мерів та голів сільрад на посаду начальників відповідних військових адміністрацій без звільнення з посади.