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Верховна Рада дозволила місцевим радам "донатити" на Сили оборони

Парламент проголосував за розширення повноважень органів місцевого самоврядування задля допомоги Силам оборони. 

Верховна Рада дозволила місцевим радам "донатити" на Сили оборони
Фото: Пресслужба ВРУ

Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт, що розблоковує мільярди гривень для Сил оборони. Йдеться про проєкт закону "про внесення змін до деяких законів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з підтримки сектору безпеки і оборони України".

Органи місцевого самоврядування отримають змогу надавати фінансову і матеріальну підтримку сектору безпеки і оборони на період воєнного стану. Про ухвалення документу повідомили на каналі "Децентралізація"

"Верховна Рада щойно розблокувала мільярди гривень на Сили Оборони і дозволила «донатити» з місцевих бюджетів. Відтепер місцеві ради зможуть легально закуповувати дрони, аптечки, пікапи, запчастини до автомобілів, і все те, що можна придбати на запит від військових частин. Крім того, за погодженням із МінОборони, місцеві ради, наприклад, у прифронтових чи прикордонних зонах зможуть фінансувати створення фортифікацій та інших захисних споруд", – повідомив співавтор законопроєкту Роман Лозинський.

За словами нардепа Ярослава Железняка, законопроєкт у другому читанні підтримали 303 парламентарі. 

У пояснювальній записці до документу йшлося, що базовий закон системи місцевого самоврядування в Україні не містив достатніх правових механізмів для надання представницькими та виконавчими органами місцевого самоврядування фінансової та матеріальної підтримку сектору безпеки і оборони держави в умовах воєнного стану.

Законопроєкт мав також на меті дозволити призначення мерів та голів сільрад на посаду начальників відповідних військових адміністрацій без звільнення з посади. 

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