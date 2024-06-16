Допомога ЗСУ від фонду Порошенка перевищила 5 млрд гривень

"Ми перетворились на конвеєр, де за один робочий тиждень встигаємо закупити та привезти військовим необхідну техніку", - зазначив експрезидент України.

Допомога Збройним Силам України від Фонду Порошенка перевищила п'ять мільярдів гривень.

Про це йдеться на сайті партії «Європейська Солідарність».

«Від початку повномасштабного вторгнення наша команда не спинялась ні на хвилину. Ми перетворились на конвеєр, де за один робочий тиждень встигаємо закупити та привезти військовим необхідну техніку. Запити від підрозділів постійно зростають. Тому тільки і встигаємо планувати поїздки: Сумщина, Чернігівщина, Харківщина, Донбас та Південь», – написав Петро Порошенко у соцмережах.

Він повідомив, що за цей час Фонд Порошенка та ГО «Справа Громад» встигли доставити на фронт техніки загальною сумою на 5 400 000 000, майже 5 мільярдів з яких - особисті кошти сімʼї Порошенків. За останній місяць внесок становив 169 305 000, додав Порошенко.

Допомога ЗСУ

«Війна змінюється — перелік необхідного теж. Головний акцент зараз: дрони, засоби радіоелектронної боротьби та розвідки, фортифікації. Тому шукаємо цю техніку всюди, за кордоном та в українського виробника і закуповуємо максимально можливі обсяги», – констатував експрезидент.

Лише за останній місяць у підрозділи ЗСУ передали:

4 000 FPV-дронів різних модифікацій та стільки ж акумуляторів для них;

804 шини на різні типи вантажівок;

254 детектори дронів «Ванільний цукорок»;

210 генераторів;

207 Mavic 3;

48 комплексів окопного РЕБ «Шатро»;

45 Mavic 3T;

27 квадроциклів;

12 зарядних станцій Bluetti;

8 екскаваторів;

8 Starlink;

7 прально-душових комплексів;

6 моторних човнів;

4 вантажівки DAF Leyland;

2 автобуси;

2 командно-штабні машини;

2 вантажівки DAF YA.

«І, звісно, один із найголовніших наших проєктів — комплекс радіоелектронної боротьби «Ай-Петрі СВ», в розробку та виготовлення якого Фонд вклав уже 200 000 000 гривень. Тепер майже 30 одиниць захищають життя наших воїнів по всій лінії фронту», – зазначив Порошенко.