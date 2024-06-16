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В ОПУ розповіли про підготовку до другого Саміту миру

На черзі - проведення тематичних заходів щодо кожного пункту комюніке на рівні міністрів та радників.

В ОПУ розповіли про підготовку до другого Саміту миру
Ігор Жовква
Фото: Макс Требухов

Після інавгураційного Саміту миру почнеться робота над кожним пунктом, який ухвалили у комюніке. А опісля планують провести другий саміт.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква.

"Наступні кроки – проведення тематичних заходів щодо кожного пункту на рівні міністрів та радників. Вже маємо відповідну готовність до їх організації від низки країн", - зазначив Жовква.

За його словами, у переліку - Франція, Чехія, Туреччина, Кенія, Саудівська Аравія, США, Норвегія, Польща, Канада, Катар, Чилі, Фінляндія, Нідерланди, Німеччина і Великобританія.

"Після цього – виходимо на другий Саміт, що має закласти основи тривалого та справедливого миру", - додав Жовква.

  • 15-16 червня у Швейцарії пройшов Саміт миру. За його підсумками більшість країн підписала спільне комюніке. У документі відзначили три основні аспекти - ядерну і продовольчу безпеки, а також звільнення усіх полонених.
  • Росію на захід не запрошували. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після саміту заявила, що РФ включать до мирних переговорів, коли вона "скаже, що готова до миру".
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