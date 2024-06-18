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Вимоги Путіна до України щодо “миру” суперечать Статуту ООН та здоровому глузду, – Держдеп США

США вважають, що Росія не готова до будь-яких серйозних "добросовісних обговорень".

Вимоги Путіна до України щодо “миру” суперечать Статуту ООН та здоровому глузду, – Держдеп США
Речник Держдепартаменту США Метью Міллер
Фото: dailysabah.com

Речник Державного департаменту США Метью Міллер на брифінгу заявив, що вимоги Путіна щодо "миру" з Україною суперечать здоровому глузду, моралі та Статуту ООН, повідомляє Укрінформ.

Представник зовнішньополітичного відомства США назвав заяву російського лідера "черговою максималістською заявою", в якій той закликав Україну віддати ще більше своєї суверенної території, ніж та, що наразі окупована військами Росії.

"Жодна відповідальна країна не може сказати, що це є розумною основою для миру. Це суперечить Статуту ООН. Це суперечить елементарній моралі. Це суперечить елементарному здоровому глузду", – сказав Міллер.

За його словами, держава-агресор не готова до будь-яких серйозних "добросовісних обговорень".

Метью Міллер зауважив, що дії Росії роблять це особливо очевидним, оскільки вона продовжує свої бомбардування критичної інфраструктури України, загрожує кораблям у Чорному морі та примусово переселяє десятки тисяч українських дітей.

Раніше Міністерство закордонних справ України прокоментувало чергову маніпуляцію російського керманича Володимира Путіна, яку він озвучив напередодні Глобального саміту миру. У МЗС вважають, що висунуті ним Україні ультиматуми для "переговорів" мають на меті ввести в оману міжнародну спільноту, підірвати дипломатичні зусилля та розколоти єдність світової більшості.

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