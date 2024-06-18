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Нардепи викликали на доповідь генпрокурора Костіна: у зв'язку з розслідуванням журналістів про його заступника

Нещодавно журналісти опублікували декілька розслідувань про майно Вербицького. 

Нардепи викликали на доповідь генпрокурора Костіна: у зв'язку з розслідуванням журналістів про його заступника
Фото: Пресслужба ВРУ

Народні депутати викликали для доповіді генерального прокурора Андрія Костіна. Це пов'язано з журналістським розслідуванням про його заступника Вербицького, повідомив парламентар Ярослав Железняк.

За його словами, виклик підтримали 216 депутатів зі 150 необхідних. Доповідь має відбутися найближчим часом.

Про заступника генерального прокурора Дмитра Вербицького журналісти оприлюднили вже декілька розслідувань. У травні "Схеми" з'ясували, що Дмитро мешкає в орендованому будинку, придбаному племінником за значно меншою від ринкової вартості. 

А тиждень тому "Схеми" викрили розкішні покупки коханої Вербицького. Дівчина отримала у власність майно вартістю щонайменше 52 мільйони гривень.

Дмитро Вербицький – багаторічний співробітник органів прокуратури. На посаду заступника генпрокурора прийшов у вересні 2022, а до того був заступником керівника Одеської обласної прокуратури. 

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