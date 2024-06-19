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Ворог атакував прибережну зону Одещини ракетою "Іскандер-М"

Пошкоджена рекреаційна інфраструктура.

Ворог атакував прибережну зону Одещини ракетою "Іскандер-М"
Комплекс «Іскандер»
Фото: defence-ua.com

Російська армія атакувала прибережну зону Одеської області балістичною ракетою "Іскандер-М" з території тимчасово окупованого Криму. 

Про це повідомляє Повітряне командування "Південь".

"Надвечір під ударом знов опинилась прибережна зона Одещини. Внаслідок влучання пошкоджень зазнала рекреаційна інфраструктура, виникло загоряння сухої трави на відкритій місцевості, яке було ліквідовано", — ідеться у повідомленні.

Люди не постраждали.

У ніч на 17 червня ворог випустив по Одещині протирадіолокаційну ракету Х-31П.

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