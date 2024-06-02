У Франції арештували трьох осіб, які залишили біля Ейфелевої вежі труни з написом "Французькі солдати в Україні"

У Франції поліція арештувала трьох осіб, котрі залишили біля Ейфелевої вежі труни з написом "Французькі солдати в Україні", передає "Європейська правда" з посиланням на AFP.
5 трун у натуральну величину були обгорнені у французькі прапори. Їх виявили зранку на набережній Бранлі в Парижі. Всередині трун був гіпс.
Спершу піймали водія фургона, який перевозив труни. Чоловік розповів, що отримав 40 євро за те, аби підвіз двох осіб і їхній вантаж. Затриманий напередодні ввечері приїхав зі Болгарії.
Двох інших чоловіків - українця і німця - затримали на автовокзалі Берсі, що на іншому кінці французької столиці. Вони мали сісти на рейс до Берліна.
Наразі про мотив дій затриманих невідомо.
- У травні президент Франції Еммануель Макрон в інтерв’ю виданню The Economist допустив введення військ в Україну у разі прориву фронту Росією.
- Це вже друга така заява. У лютому цього року Макрон уперше сказав, що під час організованого ним саміту у Парижі лідери європейських країн обговорювали питання щодо спрямування до України своїх військ.
- Опісля держави одна за одною почали повідомляти, що про введення їхніх військ на українську територію не йдеться.
- Днями з'явилася інформація, що Франція незабаром може надіслати в Україну військових інструкторів ‒ це попри занепокоєння деяких союзників і критику з боку Росії. Про це рішення можуть оголосити наступного тижня під час візиту українського президента.