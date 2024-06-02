У Франції арештували трьох осіб, які залишили біля Ейфелевої вежі труни з написом "Французькі солдати в Україні"

У Франції поліція арештувала трьох осіб, котрі залишили біля Ейфелевої вежі труни з написом "Французькі солдати в Україні", передає "Європейська правда" з посиланням на AFP.

5 трун у натуральну величину були обгорнені у французькі прапори. Їх виявили зранку на набережній Бранлі в Парижі. Всередині трун був гіпс.

Спершу піймали водія фургона, який перевозив труни. Чоловік розповів, що отримав 40 євро за те, аби підвіз двох осіб і їхній вантаж. Затриманий напередодні ввечері приїхав зі Болгарії.

Двох інших чоловіків - українця і німця - затримали на автовокзалі Берсі, що на іншому кінці французької столиці. Вони мали сісти на рейс до Берліна.

Наразі про мотив дій затриманих невідомо.