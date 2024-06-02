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У Франції арештували трьох осіб, які залишили біля Ейфелевої вежі труни з написом "Французькі солдати в Україні"

Водій прибув із Болгарії, серед інших затриманих - українець і німець.

У Франції арештували трьох осіб, які залишили біля Ейфелевої вежі труни з написом "Французькі солдати в Україні"
Ейфелева вежа
Фото: EPA/UPG

У Франції поліція арештувала трьох осіб, котрі залишили біля Ейфелевої вежі труни з написом "Французькі солдати в Україні", передає "Європейська правда" з посиланням на AFP.

5 трун у натуральну величину були обгорнені у французькі прапори. Їх виявили зранку на набережній Бранлі в Парижі. Всередині трун був гіпс.

Спершу піймали водія фургона, який перевозив труни. Чоловік розповів, що отримав 40 євро за те, аби підвіз двох осіб і їхній вантаж. Затриманий напередодні ввечері приїхав зі Болгарії.

Двох інших чоловіків - українця і німця - затримали на автовокзалі Берсі, що на іншому кінці французької столиці. Вони мали сісти на рейс до Берліна.

Наразі про мотив дій затриманих невідомо.

  • У травні президент Франції Еммануель Макрон в інтерв’ю виданню The Economist допустив введення військ в Україну у разі прориву фронту Росією.
  • Це вже друга така заява. У лютому цього року Макрон уперше сказав, що під час організованого ним саміту у Парижі лідери європейських країн обговорювали питання щодо спрямування до України своїх військ.
  • Опісля держави одна за одною почали повідомляти, що про введення їхніх військ на українську територію не йдеться. 
  • Днями з'явилася інформація, що Франція незабаром може надіслати в Україну військових інструкторів ‒ це попри занепокоєння деяких союзників і критику з боку Росії. Про це рішення можуть оголосити наступного тижня під час візиту українського президента.
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