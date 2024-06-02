Генштаб ЗСУ: на Покровському напрямку росіяни здійснили вже 16 атак, чотири ще тривають

На лівому березі Дніпра агресор здійснив вже три спроби відтіснити наші підрозділи з позицій біля Кринок.

Станом на 17.00 2 червня кількість бойових зіткнень зросла до 48. Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських окупантів. Найгарячішим залишається Покровський напрямок.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Харківському напрямку російські загарбники продовжують руйнувати населені пункти авіаударами, використовуючи для пусків територію РФ. 20 бомб скинув ворог від початку цієї доби. Після обіду росіяни із напбокурямку Шебекіно) завдали авіаудару по районі Вовчанських хуторів. Агресор провів за сьогодні одну атаку неподалік Стариці. Українські військові укріплюють оборону та активно виснажують наступальний потенціал ворога.

На Лиманському українські оборонці відбили три атаки противника. Після невдалої спроби у районі села Тернів, двічі російські окупанти спробували покращити тактичне положення у Серебрянському лісі. Отримали відсіч. Ворог перегруповує сили. Наші захисники укріплюють зайняті рубежі та тримають ситуацію контрольована.

На Сіверському триває бій у районі Виїмки. Загальна кількість боєзіткнень на напрямку зросла до семи.

На Краматорському ворог концентрував зусилля неподалік Калинівки і Кліщіївки – відбито чотири ворожі атаки. Загарбники вдарили десятьма некерованими авіаракетами у район Дружби.

На Покровському окупанти з початку доби здійснили 16 атак на позиції наших військ. 12 боєзіткнень Сили оборони відбили, чотири - ще тривають неподалік Нетайлового та Сокола. На напрямку противник теж застосовує керовані авіаційні бомби. На Євгенівку агресор скинув два КАБи, на Олександропіль та Карлівку - по одному.

На Времівському ворог продовжує атакувати в районі Старомайорського. Всі три сьогоднішніх атаки окупантів підрозділи Сил оборони відбили.

На Придніпровському, на лівому березі Дніпра, агресор здійснив вже три спроби відтіснити наші підрозділи з позицій біля Кринок. Зазнав невдачі. Загарбники завдали двох авіаударів - по районах сіл Ольгівка та Новотягинка.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.