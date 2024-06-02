Міносвіти фіксує велику кількість чоловіків, які вирішили вступити на магістратуру й аспірантуру
Міносвіти фіксує велику кількість чоловіків, які вирішили вступити на магістратуру й аспірантуру
Росія уночі завдала удару по двох ГЕС, – "Укргідроенерго"
Росія уночі завдала удару по двох ГЕС, – "Укргідроенерго"
Росія атакувала енергооб'єкти в п'яти областях. Перекрито рух ДніпроГЕС
Росія атакувала енергооб'єкти в п'яти областях. Перекрито рух ДніпроГЕС
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Міністр оборони Китаю заявив, що Пекін займає “неупереджену позицію” щодо війни Росії проти України
Міністр оборони Китаю заявив, що Пекін займає “неупереджену позицію” щодо війни Росії проти України
"Ганебний день в американській історії": спікер Джонсон відреагував на визнання Трампа винним
"Ганебний день в американській історії": спікер Джонсон відреагував на визнання Трампа винним
КМДА показала наслідки нічного ракетного удару росіян по Києву
КМДА показала наслідки нічного ракетного удару росіян по Києву
У Києві попрощалися із засновником "Інтерфакс-Україна" Олександром Мартиненком
У Києві попрощалися із засновником "Інтерфакс-Україна" Олександром Мартиненком
«Квітково-цукерковий період закінчився»: голова НСЗУ про перевірки лікарень, зміни в тарифах на медпослуги і як повертати кошти
«Квітково-цукерковий період закінчився»: голова НСЗУ про перевірки лікарень, зміни в тарифах на медпослуги і як повертати кошти
ГоловнаСуспільствоВійна

Генштаб ЗСУ: росіяни втратили за добу на Покровському напрямку 358 осіб, на Харківському - 117 осіб

Загалом кількість бойових зіткнень з початку доби становить уже 55. 

Генштаб ЗСУ: росіяни втратили за добу на Покровському напрямку 358 осіб, на Харківському - 117 осіб
Мінометники 28-ї бригади працюють на Бахмутському напрямку, березень 2024
Фото: Зоряна Стельмах

Харківщина продовжує потерпати від російських авіаударів – за сьогодні їх було вже 10. У другій половині дня 2 червня бомбардуванню російськими загарбниками з напрямку Білгорода (РФ) піддалися райони населених пунктів Шестакове, Ветеринарне і Липці. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Також на Харківському напрямку російські окупанти здійснили ще один невдалий штурм неподалік села Стариця. Станом на 19.00 було відомо, що на цьому напрямку ворог втратив 117 осіб живої сили, а також два танки, бронемашину, гармату, вісім автомобілів та дві одиниці спецтехніки. Також перестали існувати п’ять російських бліндажів і два склади боєприпасів. 

Загалом кількість бойових зіткнень з початку доби становить уже 55. Найнапруженіша ситуація на Покровському напрямку. 

На Куп’янському триває бій в районі Невського. Все інше – без змін. 

На Краматорському від початку доби противник сім разів намагався покращити своє тактичне положення. Діяв у районах Калинівки і Кліщіївки. Всі ворожі атаки відбили. 

Чотири з 17 боїв ще тривають на Покровському напрямку. Російські загарбники атакують поблизу населених пунктів Нетайлове та Сокіл. Загальні втрати ворога на напрямку досить значні – 358 осіб вбитими та пораненими, знищено танк, дві бронемашини та шість гармат і мінометів. Ще шість одиниць військової техніки окупантів пошкоджено. Інформація уточнюється. 

На решті напрямків обстановка на цей час суттєвих змін не зазнала.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies