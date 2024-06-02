Генштаб ЗСУ: росіяни втратили за добу на Покровському напрямку 358 осіб, на Харківському - 117 осіб

Харківщина продовжує потерпати від російських авіаударів – за сьогодні їх було вже 10. У другій половині дня 2 червня бомбардуванню російськими загарбниками з напрямку Білгорода (РФ) піддалися райони населених пунктів Шестакове, Ветеринарне і Липці.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Також на Харківському напрямку російські окупанти здійснили ще один невдалий штурм неподалік села Стариця. Станом на 19.00 було відомо, що на цьому напрямку ворог втратив 117 осіб живої сили, а також два танки, бронемашину, гармату, вісім автомобілів та дві одиниці спецтехніки. Також перестали існувати п’ять російських бліндажів і два склади боєприпасів.

Загалом кількість бойових зіткнень з початку доби становить уже 55. Найнапруженіша ситуація на Покровському напрямку.

На Куп’янському триває бій в районі Невського. Все інше – без змін.

На Краматорському від початку доби противник сім разів намагався покращити своє тактичне положення. Діяв у районах Калинівки і Кліщіївки. Всі ворожі атаки відбили.

Чотири з 17 боїв ще тривають на Покровському напрямку. Російські загарбники атакують поблизу населених пунктів Нетайлове та Сокіл. Загальні втрати ворога на напрямку досить значні – 358 осіб вбитими та пораненими, знищено танк, дві бронемашини та шість гармат і мінометів. Ще шість одиниць військової техніки окупантів пошкоджено. Інформація уточнюється.

На решті напрямків обстановка на цей час суттєвих змін не зазнала.