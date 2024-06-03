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​Україна відкриє у Філіппінах посольство цього року, – Зеленський

Зеленський вперше зустрівся із президентом Філіппін і обговорив співпрацю.

​Україна відкриє у Філіппінах посольство цього року, – Зеленський
Володимир Зеленський із Фердинандом Маркосом-молодшим
Фото: Володимир Зеленський у соцмережі Х

Президент України Володимир Зеленський прибув до Філіппін, де вперше в історії двосторонніх відносин країн зустрівся з президентом Фердинандом Маркосом-молодшим. 

Про це Зеленський повідомив у соцмережі Х.

"Обговорили інавгураційний Глобальний саміт миру та важливість представлення на ньому країн Південно-Східної Азії. Цінуємо, що Філіппіни візьмуть участь у Саміті", – написав глава України.

Також сторони обговорили двосторонню співпрацю, зокрема експорт української аграрної продукції до Філіппін.

За словами Зеленського, Україна має намір відкрити посольство в Манілі цього року.

"Вдячний Філіппінам за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, за чітку позицію щодо агресії Росії проти нашої країни, а також за підтримку важливих резолюцій ООН", – додав Зеленський. 

Перед цим Зеленський у Сінгапурі взяв участь у безпековій конференції “Діалог Шангрі-Ла”, під час якої зустрівся із американськими конгресменами та міністром оборони США Ллойдом Остіном, із якими обговорив посилення української ППО, провів першу зустріч із президентом республіки Тимор-Лешті, обговорив із обраним президентом Індонезії Прабово Субіанто постачання сільськогосподарської продукції в Індонезію

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