​Україна відкриє у Філіппінах посольство цього року, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський прибув до Філіппін, де вперше в історії двосторонніх відносин країн зустрівся з президентом Фердинандом Маркосом-молодшим.

Про це Зеленський повідомив у соцмережі Х.

"Обговорили інавгураційний Глобальний саміт миру та важливість представлення на ньому країн Південно-Східної Азії. Цінуємо, що Філіппіни візьмуть участь у Саміті", – написав глава України.

Також сторони обговорили двосторонню співпрацю, зокрема експорт української аграрної продукції до Філіппін.

За словами Зеленського, Україна має намір відкрити посольство в Манілі цього року.

"Вдячний Філіппінам за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, за чітку позицію щодо агресії Росії проти нашої країни, а також за підтримку важливих резолюцій ООН", – додав Зеленський.

I arrived in the Philippines and met with President @BongBongMarcos for the first time in the history of our bilateral relations.



I am grateful to the Philippines for supporting Ukraine's sovereignty and territorial integrity, for its clear position on Russia's aggression… pic.twitter.com/1MRxTYYfWi — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 3, 2024

Перед цим Зеленський у Сінгапурі взяв участь у безпековій конференції “Діалог Шангрі-Ла”, під час якої зустрівся із американськими конгресменами та міністром оборони США Ллойдом Остіном, із якими обговорив посилення української ППО, провів першу зустріч із президентом республіки Тимор-Лешті, обговорив із обраним президентом Індонезії Прабово Субіанто постачання сільськогосподарської продукції в Індонезію