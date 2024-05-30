Росія атакувала Старокостянтинів, Харків постраждав від балістики (доповнено)
Росія атакувала Старокостянтинів, Харків постраждав від балістики (доповнено)
Україна має розвіддані про постачання Росії нового імпортного озброєння
Україна має розвіддані про постачання Росії нового імпортного озброєння
Помер засновник і очільник агентства "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко
Помер засновник і очільник агентства "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко
Летючі радари, БТРи, ППО та боєприпаси: аналізуємо великий пакет допомоги від Швеції
Летючі радари, БТРи, ППО та боєприпаси: аналізуємо великий пакет допомоги від Швеції
«Будуть сюрпризи»: НСЗУ пояснила, де пологи та інсульти більше оплачувати за держкошт не буде
«Будуть сюрпризи»: НСЗУ пояснила, де пологи та інсульти більше оплачувати за держкошт не буде
Звільнення зі служби та відстрочки: нові правила
Звільнення зі служби та відстрочки: нові правила
«Квітково-цукерковий період закінчився»: голова НСЗУ про перевірки лікарень, зміни в тарифах на медпослуги і як повертати кошти
«Квітково-цукерковий період закінчився»: голова НСЗУ про перевірки лікарень, зміни в тарифах на медпослуги і як повертати кошти
Понад 60 000: НСЗУ розповіла, скільком померлим українцям надавали меддопомогу і отримували за це держкошти
Понад 60 000: НСЗУ розповіла, скільком померлим українцям надавали меддопомогу і отримували за це держкошти
РБК-Україна: Кабмін з 1 червня підвищить тариф на електроенергію для населення
РБК-Україна: Кабмін з 1 червня підвищить тариф на електроенергію для населення
ГоловнаСвіт

Люксембург внесе 5 млн євро в "артилерійську коаліцію" на підтримку України

Також Люксембург планує придбати сухопутну техніку Scorpion.

Люксембург внесе 5 млн євро в "артилерійську коаліцію" на підтримку України
Себастьян Лекорню і Юріко Бакес у Парижі.
Фото: Себастьян Лекорню у Х

Люксембург внесе 5 мільйонів євро в "артилерійську коаліцію" для фінансування потужностей установок Caesar для України.

Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню у соцмережі Х за результатами зустрічі з міністром оборони Люксембургу Юріко Бакес у Парижі.

"Люксембург вносить 5 мільйонів євро до “артилерійської коаліції” для фінансування потужностей Caesar на користь України", – написав політик.

Також, за його словами, Люксембург "рухається до придбання" сухопутної техніки Scorpion: Griffon, Jaguar, Serval.

  • Люксембург у березні року приєднався до чеської ініціативи щодо постачання Україні артилерійських боєприпасів.
  • За результатами 20-го "Рамштайну" стало відомо, що країна також закупить дрони для Києва у співпраці з Бельгією та Нідерландами, і продовжує підтримку України, доставляючи вкрай необхідне обладнання.
  • Через декілька днів Україна і Люксембург підписали угоду про технічне і фінансове співробітництво.
  • А вже у травні Україна і Люксембург розпочали двосторонні переговори про укладення безпекової угоди.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies