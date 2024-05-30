Люксембург внесе 5 млн євро в "артилерійську коаліцію" на підтримку України

Себастьян Лекорню і Юріко Бакес у Парижі.

Люксембург внесе 5 мільйонів євро в "артилерійську коаліцію" для фінансування потужностей установок Caesar для України.

Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню у соцмережі Х за результатами зустрічі з міністром оборони Люксембургу Юріко Бакес у Парижі.

"Люксембург вносить 5 мільйонів євро до “артилерійської коаліції” для фінансування потужностей Caesar на користь України", – написав політик.

Також, за його словами, Люксембург "рухається до придбання" сухопутної техніки Scorpion: Griffon, Jaguar, Serval.

Avec mon homologue 🇱🇺@Yuriko_Backes : le Luxembourg participe à hauteur de 5 millions d’€ à la coalition artillerie pour financer une capacité Caesar au profit de l’🇺🇦



Le Luxembourg avance également vers l'acquisition de matériels terrestres Scorpion : Griffon, Jaguar, Serval. pic.twitter.com/FwtujNW27I — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) May 29, 2024