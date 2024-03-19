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Україна і Люксембург підписали угоду про технічне і фінансове співробітництво

Це спростить реалізацію програм і проєктів допомоги нашій державі, заявляє Денис Шмигаль.

Україна і Люксембург підписали угоду про технічне і фінансове співробітництво
Підписання угоди з Люксембургом про технічне і фінансове співробітництво, 19 березня 2024 року
Фото: Пресслужба уряду

Україна і Люксембург підписали угоду про технічне і фінансове співробітництво.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Документ українська сторона підписала з міністром закордонних справ Люксембургу Ксав'є Бетелем.

Шмигаль підкреслив, що документ спростить реалізацію програм і проєктів допомоги Україні.

Глава українського уряду додав, що подальші кроки у спільній боротьбі проти РФ, європейську та євроатлантичну інтеграцію України, конфіскацію заморожених російських активів у Люксембургу обговорили з президентом Палати депутатів Клодом Віслером та парламентарями. 

  • Як відомо, Шмигаль 19 березня прибув до Люксембургу для обговорення конфіскації активів Росії. Він уперше зустрівся з тамтешнім колегою.
  • Люксембург зацікавлений, зокрема, у відбудові Кривого Рогу.
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