Україна і Люксембург підписали угоду про технічне і фінансове співробітництво.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Документ українська сторона підписала з міністром закордонних справ Люксембургу Ксав'є Бетелем.
Шмигаль підкреслив, що документ спростить реалізацію програм і проєктів допомоги Україні.
Глава українського уряду додав, що подальші кроки у спільній боротьбі проти РФ, європейську та євроатлантичну інтеграцію України, конфіскацію заморожених російських активів у Люксембургу обговорили з президентом Палати депутатів Клодом Віслером та парламентарями.
- Як відомо, Шмигаль 19 березня прибув до Люксембургу для обговорення конфіскації активів Росії. Він уперше зустрівся з тамтешнім колегою.
- Люксембург зацікавлений, зокрема, у відбудові Кривого Рогу.