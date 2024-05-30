ЄС не проситиме Україну продовжувати транзит російського газу

Євросоюз не проситиме Україну продовжувати дію угоди про транзит російського газу із компаніями РФ.

Про це повідомила перед початком Ради міністрів ЄС з енергетики єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон, пише Укрінформ.

За її словами, Євросоюз підготувався до моменту припинення дії угоди, яку уклали у 2019 році.

"Транзитна угода, що дозволяє експорт російського газу та його доставку через український маршрут, була продовжена у 2019 році терміном на п’ять років. Це означає, що дія цього контракту завершується наприкінці цього року. Я відвідала Київ кілька тижнів тому і я була дуже чіткою у спілкуванні з нашими українськими партнерами. Європа готувалася до цього моменту, коли транзитна угода припинить дію, вже протягом більш ніж двох років", – сказала єврокомісарка.

За її словами, у ЄС знайшли альтернативні шляхи постачання.

"З нашого боку немає жодної необхідності звертатися із запитом до українців, щоб вони залучалися до будь-яких перемовин з російськими компаніями", – додала Сімсон.