ЄС не проситиме Україну продовжувати транзит російського газу

Євросоюз не проситиме Україну продовжувати дію угоди про транзит російського газу із компаніями РФ.
Про це повідомила перед початком Ради міністрів ЄС з енергетики єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон, пише Укрінформ.
За її словами, Євросоюз підготувався до моменту припинення дії угоди, яку уклали у 2019 році.
"Транзитна угода, що дозволяє експорт російського газу та його доставку через український маршрут, була продовжена у 2019 році терміном на п’ять років. Це означає, що дія цього контракту завершується наприкінці цього року. Я відвідала Київ кілька тижнів тому і я була дуже чіткою у спілкуванні з нашими українськими партнерами. Європа готувалася до цього моменту, коли транзитна угода припинить дію, вже протягом більш ніж двох років", – сказала єврокомісарка.
За її словами, у ЄС знайшли альтернативні шляхи постачання.
"З нашого боку немає жодної необхідності звертатися із запитом до українців, щоб вони залучалися до будь-яких перемовин з російськими компаніями", – додала Сімсон.
- Найбільше від поставок російського газу через територію України залежать такі країни, як Австрія, Словаччина та Чехія.
- На початку травня під час візиту до Києва єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон заявила, що ЄС готується до можливого раптового припинення постачання російського газу.
- У березні цього року повідомляли про те, що наступної зими в країнах ЄC буде достатньо запасів газу, а покупці залишків російського газу в Центральній Європі працюють над альтернативним імпортом на випадок, якщо транзит блакитного палива через Україну припиниться
- У жовтні 2023 року голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов пояснив, чому наша держава продовжує транзит своє територією російського газу до ЄС. За його словами, Україна продовжує транзит тільки з метою підтримки певних країн Євросоюзу, особливо тих, які не мають виходу до морів.
- Чернишов тоді заявляв, що Україна не має наміру продовжувати дію угоди про транзит блакитного палива з РФ.
- У січні 2024-го Bloomberg писав, що до зупинки транзиту готується ЄС. Європейська комісія провела попередній аналіз потенційних сценаріїв такого розвитку подій. Зокрема, звернули увагу на "Турецький потік", щоб допомогти компенсувати будь-який дефіцит.
- Також це питання мали винести на обговорення міністрів енергетики країн блоку.
- Лунала пропозиція, аби країни та компанії з контрактами, термін дії яких закінчується після 2024 року, все ще могли мати способи забезпечити транзит газу через Україну. Один із методів полягав у тому, аби Росія доставляла газ до кордону з Україною, а компанія ЄС через угоду з українським оператором газотранспортної системи доставляла блакитне паливо до Австрії, Словаччини чи Чехії — країн, найбільш залежних від постачання з Москви.