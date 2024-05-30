Вироки є ще одним приколадом демонстрації використання китайського Закону про національну безпеку для придушення інакомислення.

Гонконг визнав 14 продемократичних активістів винними в підривній діяльності відповідно до закону про національну безпеку, який прийняв Китай, пише BBC.

Серед них є колишні законодавці Люн Квок-Хунг і Хелена Вонг, журналістка та активістка Гвінет Хо, а також звичайні гонконгці, які приєдналися до масових протестів 2019 року, наприклад медсестра Вінні Ю.

Засуджені серед 47 активістів, яких звинувачують у спробі “повалити” уряд шляхом організації неофіційних праймеріз у 2020 році для вибору кандидатів, які можуть балотуватися на посаду. Вони б “створили конституційну кризу для Гонконгу”, якби їх дійсно були обрані до законодавчого органу, постановив суд.

Три судді Високого суду погодилися з аргументом обвинувачення про те, що вони “дотримувалися курсу поведінки, який полягав у накладенні вето на будь-які бюджети або відмові ухвалювати будь-які бюджети... які представляв би уряд”.

Як докази суд також навів листи та агітаційні матеріали, знайдені вдома та на пристроях підсудних під час їхнього затримання понад три роки тому.

Вироки привернули величезну увагу як ще одне випробування для громадянських свобод Гонконгу під владою Пекіна.

Разом із судовим процесом над мільярдером Джиммі Лаєм вони демонструють посилення критики щодо використання Закону про національну безпеку (NSL) для придушення інакомислення.

Зі свого боку Китай каже, що закон відновив стабільність у місті після протестів 2019 року та є важливим для підтримки порядку.