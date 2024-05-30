Гонконг визнав 14 продемократичних активістів винними в підривній діяльності відповідно до закону про національну безпеку, який прийняв Китай, пише BBC.
Серед них є колишні законодавці Люн Квок-Хунг і Хелена Вонг, журналістка та активістка Гвінет Хо, а також звичайні гонконгці, які приєдналися до масових протестів 2019 року, наприклад медсестра Вінні Ю.
Засуджені серед 47 активістів, яких звинувачують у спробі “повалити” уряд шляхом організації неофіційних праймеріз у 2020 році для вибору кандидатів, які можуть балотуватися на посаду. Вони б “створили конституційну кризу для Гонконгу”, якби їх дійсно були обрані до законодавчого органу, постановив суд.
Три судді Високого суду погодилися з аргументом обвинувачення про те, що вони “дотримувалися курсу поведінки, який полягав у накладенні вето на будь-які бюджети або відмові ухвалювати будь-які бюджети... які представляв би уряд”.
Як докази суд також навів листи та агітаційні матеріали, знайдені вдома та на пристроях підсудних під час їхнього затримання понад три роки тому.
- Вироки привернули величезну увагу як ще одне випробування для громадянських свобод Гонконгу під владою Пекіна.
- Разом із судовим процесом над мільярдером Джиммі Лаєм вони демонструють посилення критики щодо використання Закону про національну безпеку (NSL) для придушення інакомислення.
- Зі свого боку Китай каже, що закон відновив стабільність у місті після протестів 2019 року та є важливим для підтримки порядку.
- На початку травня у Гонконзі заборонили гімн демократичних протестів. Влада заявила, що зміст пісні є навмисною образою національного гімну Китаю.