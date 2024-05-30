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В аеропорту Амстердама від потрапляння в двигун літака загинула людина

Правоохоронці поки не можуть сказати, чи це був нещасний випадок, чи форма самогубства.

В аеропорту Амстердама від потрапляння в двигун літака загинула людина
Фото: EPA/UPG

В аеропорту Схіпгол, що обслуговує Амстердам, стався трагічний інцидент. Під час підготовки літака нідерландської компанії KLM до здійснення рейсу в Данію людина потрапила до двигуна. Шансів вижити у жертви не було.

Як повідомляє BBC, пасажирам та персоналу летовища, які стали свідками того, що сталося, надали психологічну допомогу. Людей вивели з повітряного судна. 

Нідерландська поліція та спецслужби розпочали розслідування щодо інциденту. Загиблого поки не вдалося ідентифікувати. Данські ЗМІ стверджують, що це був один із працівників аеропорту, які допомагають літакам від'їхати від терміналу. Підтвердження цієї інформації з боку летовища не було. Правоохоронці не виключають версію того, що причиною трагедії стало бажання жертви здійснити самогубство. 

  • Подібний інцидент минулоріч стався у штаті Техас. Там співробітник аеропорту теж потрапив до двигуна літака. 
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