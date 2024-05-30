Присяжні у кримінальній справі проти Трампа розпочали обговорення вироку

Момент істини у кримінальній справі проти Дональда Трампа близько: суддя округу Нью-Йорк дав вказівку колегії присяжних вирішити, чи винний експрезидент США у підкупі порнозірки задля приховування їхніх стосунків. Обвинувачення вважає, що таким чином республіканець не лише порушив фінансове законодавство, але й вплинув на результат виборів 2016 року.

Як пише BBC, вирок може бути оприлюднено вже цього тижня. Існує три варіанти подальшого розвитку подій.

Якщо усі 12 присяжних вирішать, що провину Трампа доведено, то він стане першим в історії США засудженим президентом. Хоча покарання може сягати 4 років за ґратами, є висока ймовірність, що мільярдер обмежиться великим штрафом та випробувальним терміном. Злочин, за який його судять, вважається неважким і не пов'язаний з насильством, тож жорсткі заходи суд не обиратиме. До того ж, Трамп матиме право на апеляцію.

Якщо присяжні одноголосно виправдають Трампа, то це буде юридичною перемогою команди ексгосподаря Білого дому. Якщо рішення буде роздільним, то суддя може ще два рази проінструктувати колегію щодо обвинувачень, після чого відсутність консенсусу означатиме повернення справи до прокурорів для перегляду. Такий сценарій Трампа теж цілком влаштовує.