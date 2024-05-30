У ПАР тривають національні вибори, Африканський національний конгрес Рамафоси взяв менше ніж 42%

Часткові результати національних виборів у Південній Африці показали сьогодні зранку, що керівний зараз Африканський національний конгрес (АНК) набрав 41,77% голосів.

Про це повідомляє Reuters, зазначаючи, що відповідно до прогнозів, політсила втратить свою парламентську більшість.

Виборці обирають провінційні збори в кожній із дев’яти провінцій країни та новий національний парламент, який потім обере наступного президента.

Згідно з даними Незалежної виборчої комісії, з результатами на 8,5% виборчих дільниць пробізнесовий Демократичний альянс (DA) отримав 27,52%, а марксистська партія Борців за економічну свободу (EFF) – 7,72%.

“Якби остаточні результати були схожі на ранню картину, це означало б сейсмічні зміни в політиці Південної Африки після 30 років правління АНК, що змусило б керівну партію укласти угоду з однією або декількома іншими партіями”, ‒ пише видання.

АНК перемагає на національних виборах, які проводяться кожні п’ять років, після знакових виборів 1994 року, які ознаменували кінець апартеїду та прихід Нельсона Мандели на пост президента.

Але з того часу підтримка АНК зменшилася через розчарування такими проблемами, як високий рівень безробіття та злочинність, часті відключення електроенергії та корупція.

Оскільки політична сила все ще має намір отримати найбільшу частку голосів, її лідер, президент Сиріл Рамафоса, ймовірно, залишиться на своїй посаді, якщо тільки він не зіткнеться з викликом щодо його лідерства усередині партії.