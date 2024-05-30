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Радник Нетаньягу заявив, що війна в Газі триватиме мінімум до кінця року

В уряді не очікують швидкого завершення бойових дій та не сподіваються на перемир'я.

Радник Нетаньягу заявив, що війна в Газі триватиме мінімум до кінця року
Фото: EPA/UPG

Війна у Смузі Гази триватиме до кінця цього року, тобто ще щонайменше сім місяців. Такий прогноз в ефірі ізраїльського радіо зробив радник прем'єр-міністра країни з питань національної безпеки Цахі Ханегбі. 

Як передає BBC, такі тривалі бойові дії, на думку політика, потрібні для "закріплення досягнень та знищення політичних та військових потужностей ХАМАСу й Ісламського джихаду".

Ханегбі, який є близькою довіреною особою Біньяміна Нетаньягу, запевняє, що ізраїльська армія вже контролює 75% так званого "філадельфійського коридору" - вузької буферної зони на кордоні між Смугою Гази та Єгиптом. Радник стверджує, що одним із завдань є співпраця з єгипетською стороною щодо запобігання контрабанди зброї. 

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