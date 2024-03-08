Гонконг опублікував законопроєкт про нацбезпеку з довічним ув'язненням за державну зраду

Гонконг опублікував проєкт нового закону про національну безпеку, який розширює поняття заколоту і державної таємниці та передбачає жорсткіші покарання за ці злочини, пише Reuters.
Проєкт, відомий під назвою "Стаття 23" також охоплює норми про державну зраду, шпигунство та новий злочин – зовнішнє втручання.
Законодавча рада острова почала сьогодні обговорення законопроєкту. Очікують, що документ схвалять до середини квітня.
Голова адміністрації Гонконгу Джон Лі Качхіу раніше закликав законодавців ухвалити законопроєкт якнайшвидше.
“Геополітика стає дедалі складнішою, і ризики національній безпеці залишаються неминучими”, − йдеться в заяві уряду.
Юристи, які аналізували проєкт, зазначили, що, на перший погляд, елементи переглянутих вироків за перелічені злочини аналогічним тим, які застосовують у західних країнах. Але передбачені також норми про значно жорсткіше покарання. Державну зраду, повстання та саботаж пропонують карати довічним ув’язненням, 20 років давати за шпигунство, а за злочини, пов'язані з державною таємницею та заколотами – 10 років.
Reuters додає, що Європейський союз у дипломатичній ноті підкреслив своє “серйозне занепокоєння” з приводу далекосяжних положень законопроекту про “зовнішнє втручання” та екстериторіального поширення закону.
- Раніше проєкт розкритикував міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон. Він зазначив, що “розпливчасті посилання на “зовнішні сили” та новий злочин “зовнішнє втручання” загрожують законній дипломатичній та консульській діяльності, яку захищає Віденська конвенція про консульські зносини.
- Державний департамент США також стежить за законом та його наслідками для громадян США, інвестицій та компаній, які працюють у Гонконгу.
- У міністерстві закордонних справ КНР заявили, що західні політики “зловмисно дискредитують і атакують права людини, свободи та верховенство права Гонконгу”.