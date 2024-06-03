Китай звинуватив подружжя у шпигунстві на користь MI6

За версією Пекіна, чоловік та дружина, які працювали на урядові органи, були завербовані британською розвідкою.

Китай звинуватив Велику Британію в вербуванні подружньої пари, яка працювала на його центральний уряд. Пекін вважає, що вони були завербовані для MI6, пише СNN.

Міністерство державної безпеки Китаю повідомило про виявлення двох "кротів", "підкинутих британською стороною" в їхні ряди. Це – лише один випадок із цілої низки взаємних звинувачень Лондона і Пекіна.

У новому звинуваченні сказано, що ймовірний шпигун, ідентифікований за прізвищем Ван, працював на посаді "з доступом до основної конфіденційної інформації" в якомусь центральному державному органі. За версією міністерства, у 2015 році заявку Вана на освіту за програмою обміну в Великій Британії "швидко схвалили", оскільки MI6 цінувала його доступ.

Далі, за версією Пекіна, під час навчання Вана нібито запрошували на обіди та екскурсії, організовані MI6, щоб зрозуміти його "слабкості характеру та особисті інтереси". Китай вважає, що британське шпигунське агентство спокусило Вана коштами і вмовило надавати певні консультаційні послуги. Через деякий час співробітники МІ-6 звернулися до Вана з проханням працювати на британський уряд з обіцянками більшої грошової винагороди та гарантій безпеки.

Ван нібито погодився з умовами та пройшов навчання, перш ніж йому доручили повернутися до Китаю для збору розвідданих, йдеться у заяві.

Міністерство стверджувало, що MI6 також неодноразово закликало Вана переконати його дружину, яка працювала в "основному" урядовому агентстві, приєднатися до шпигунства, пропонуючи подвоїти винагороду. Попри початкові вагання, Ван і його дружина на прізвище Чжоу зрештою погодилися, заявили в КНР.

Пекін заявив про шпигунів усього лише за декілька тижнів після того, як британська поліція звинуватила трьох людей у шпигунстві на користь Гонконгу.

А до того, в квітні, Британія звинуватила двох людей в шпигунстві на користь Китаю.

У січні Китай заявив про затримання керівника іноземної консалтингової компанії, який нібито шпигував на користь МІ6.