Глава розвідки Китаю обіцяє “потужний наступ” на шпигунів у країні

Глава розвідки Китаю обіцяє організувати “потужний наступ” для боротьби зі шпигунством, у той час як Пекін стикається зі шквалом звинувачень у шпигунстві з боку Європи та США.

Про це пише Bloomberg.

Міністр державної безпеки Чень Ісін заявив, що країна має “продовжувати проводити контррозвідувальні операції та вдосконалювати механізм координації контррозвідувальної роботи”.

“Китай має рішуче… усунути зрадників”, ‒ йдеться у його статті в офіційній газеті комуністичної партії Study Times.

Статтю опублікували через тиждень після арешту у Європі шести китайських шпигунів. США та Велика Британія також нещодавно звинуватили державних китайських хакерів у нападах на політиків, компанії та дисидентів.

Чень також пообіцяв активізувати пропаганду роботи міністерства. Зазвичай секретне шпигунське агентство набуло більш публічного статусу, оскільки президент Сі Цзіньпін та його оточення заявили, що громадськість має бути більш освіченою у питаннях національної безпеки. З моменту приєднання до месенджера WeChat минулого літа міністерство часто публікує дописи в соціальних мережах, розкриваючи випадки ймовірного шпигунства з боку США та Сполученого Королівства.