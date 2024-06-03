Міністр оборони Китаю заявив, що Пекін займає “неупереджену позицію” щодо війни Росії проти України
Міністр оборони Китаю заявив, що Пекін займає “неупереджену позицію” щодо війни Росії проти України
Зеленський: Росія намагається зірвати Глобальний саміт миру, погрожуючи країнам блокадою
Зеленський: Росія намагається зірвати Глобальний саміт миру, погрожуючи країнам блокадою
Що говорять про нас наші діалекти
Що говорять про нас наші діалекти
"Україна визнає і Ізраїль, і Палестину", — Зеленський
"Україна визнає і Ізраїль, і Палестину", — Зеленський
У Франції арештували трьох осіб, які залишили біля Ейфелевої вежі труни з написом "Французькі солдати в Україні"
У Франції арештували трьох осіб, які залишили біля Ейфелевої вежі труни з написом "Французькі солдати в Україні"
Тополина хода. Що знайшли науковці в північній частині колишнього Каховського водосховища
Тополина хода. Що знайшли науковці в північній частині колишнього Каховського водосховища
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
У Києві попрощалися з медикинею добровольчого батальйону "Госпітальєри" Іриною Цибух (Чекою)
У Києві попрощалися з медикинею добровольчого батальйону "Госпітальєри" Іриною Цибух (Чекою)
Міносвіти фіксує велику кількість чоловіків, які вирішили вступити на магістратуру й аспірантуру
Міносвіти фіксує велику кількість чоловіків, які вирішили вступити на магістратуру й аспірантуру
ГоловнаЕкономікаДержава

Укрнафта почала будувати нову свердловину на північному сході країни

Закінчення будівництва заплановано на серпень цього року.

Укрнафта почала будувати нову свердловину на північному сході країни
Ілюстративне фото
Фото: facebook/Укрнафта

ПАТ "Укрнафта" почала будувати нову розвідувальну свердловину на північному сході країни.

Про це повідомив директор компанії Сергій Корецький.

За його словами, буріння здійснюється власним верстатом. Проєктна глибина об'єкта - 3314 м. Мета - дістатися до продуктивних горизонтів візейських відкладень.

Закінчення будівництва свердловини заплановано на серпень 2024 року.

Корецький також зазначив, що компанія завершує монтаж ще одного власного верстата для буріння нової свердловини на заході країни.

Фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page

Фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page

- У лютому Укрнафта почала будівництво трьох свердловин на заході України. Повідомлялося, що в 2024 році плануєтсья розпочати буріння 30 нових свердловин. Компанія також ставить стратегічною метою до 2027 року подвоїти видобуток нафти і природного газу до 3 млн тонн і 2 млрд кубометрів відповідно.

- Зазначимо, що Україна пройшла минулу зиму на газі власного видобутку. Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов назвав це - історичною подією.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies