Укрнафта почала будувати нову свердловину на північному сході країни

Закінчення будівництва заплановано на серпень цього року.

ПАТ "Укрнафта" почала будувати нову розвідувальну свердловину на північному сході країни.

Про це повідомив директор компанії Сергій Корецький.

За його словами, буріння здійснюється власним верстатом. Проєктна глибина об'єкта - 3314 м. Мета - дістатися до продуктивних горизонтів візейських відкладень.

Закінчення будівництва свердловини заплановано на серпень 2024 року.

Корецький також зазначив, що компанія завершує монтаж ще одного власного верстата для буріння нової свердловини на заході країни.

Фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page

Фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page

- У лютому Укрнафта почала будівництво трьох свердловин на заході України. Повідомлялося, що в 2024 році плануєтсья розпочати буріння 30 нових свердловин. Компанія також ставить стратегічною метою до 2027 року подвоїти видобуток нафти і природного газу до 3 млн тонн і 2 млрд кубометрів відповідно.

- Зазначимо, що Україна пройшла минулу зиму на газі власного видобутку. Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов назвав це - історичною подією.