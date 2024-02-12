"Укрнафта" почала будівництво трьох свердловин на заході України

Компанія "Укрнафта" вже розпочала спорудження трьох свердловин на заході України із початковим видобутком нафти 80 тонн на добу.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Вже розпочалося будівництво трьох розвідувальних свердловини на Заході України. Зараз триває підготовка майданчика перед бурінням, яке почнеться орієнтовно у березні. Роботи вестимуть послідовно, в залежності від результатів буріння попередніх свердловин", — ідеться у повідомленні.

"Свердловини мають діапазон глибин від 1102 до 1211 метрів та спроєктовані, щоб вийти на продуктивні горизонти стрийських відкладів. Сукупний початковий дебіт всіх трьох об'єктів планується на рівні 80 тонн нафти на добу", — зазначив директор ПАТ "Укрнафта" Сергій Корецький. Загалом, у 2024 році компанія планує розпочати спорудження 30 нових свердловин, як власними буровими верстатами, так і за допомогою підрядників.