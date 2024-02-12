Павлюк зробив першу заяву на посаді командувача Сухопутних військ
Павлюк зробив першу заяву на посаді командувача Сухопутних військ
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
Звільнили не тільки Залужного: Умєров провів "кадрову чистку" у ЗСУ, - ZN.ua
Звільнили не тільки Залужного: Умєров провів "кадрову чистку" у ЗСУ, - ZN.ua
Нове керівництво ЗСУ: хто прийде разом з генералом Сирським
Нове керівництво ЗСУ: хто прийде разом з генералом Сирським
​Бійці штурмової бригади "Лють" закликали поліцейських вступати до лав підрозділу
​Бійці штурмової бригади "Лють" закликали поліцейських вступати до лав підрозділу
Сенат США може ухвалити законопроєкт про допомогу Україні до середини наступного тижня, - сенатор Мерфі
Сенат США може ухвалити законопроєкт про допомогу Україні до середини наступного тижня, - сенатор Мерфі
Президент змінив командувачів Сухопутних військ, Об’єднаних сил, ДШВ та ТрО
Президент змінив командувачів Сухопутних військ, Об’єднаних сил, ДШВ та ТрО
УП: новий командувач ТрО керував Внутрішніми військами при розгоні Майдану
УП: новий командувач ТрО керував Внутрішніми військами при розгоні Майдану
Новий головнокомандувач. Що відомо про Олександра Сирського
Новий головнокомандувач. Що відомо про Олександра Сирського
ГоловнаЕкономікаДержава

"Укрнафта" почала будівництво трьох свердловин на заході України

Цього року компанія планує розпочати спорудження 30 нових свердловин.

"Укрнафта" почала будівництво трьох свердловин на заході України
Фото: "Укрнафта"

Компанія "Укрнафта" вже розпочала спорудження трьох свердловин на заході України із початковим видобутком нафти  80 тонн на добу.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Вже розпочалося будівництво трьох розвідувальних свердловини на Заході України. Зараз триває підготовка майданчика перед бурінням, яке почнеться орієнтовно у березні. Роботи вестимуть послідовно, в залежності від результатів буріння попередніх свердловин", — ідеться у повідомленні.

"Свердловини мають діапазон глибин від 1102 до 1211 метрів та спроєктовані, щоб вийти на продуктивні горизонти стрийських відкладів. Сукупний початковий дебіт всіх трьох об'єктів планується на рівні 80 тонн нафти на добу", — зазначив директор ПАТ "Укрнафта" Сергій Корецький. Загалом, у 2024 році компанія планує розпочати спорудження 30 нових свердловин, як власними буровими верстатами, так і за допомогою підрядників.

  • Нещодавно державне підприємство "Укргазвидобування" запустило дві нові високодебітні свердловини, які дають 550 тис. кубометрів газу на добу.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies