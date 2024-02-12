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Команда МВФ прибула до Києва

Сьогодні представники Фонду розпочнуть зустрічі з представниками влади України та іншими партнерами.

Команда МВФ прибула до Києва
Фото: premiumtimesng.com

Команда Міжнародного валютного фонду сьогодні розпочинає зустрічі у Києві з представниками влади України та іншими партнерами.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на заяву постійного представника МВФ Ваграма Степаняна.

"Команда МВФ на чолі з Умою Рамакрішнан, заступником директора Європейського департаменту МВФ, розпочинає сьогодні у Києві зустрічі з представниками влади України та іншими партнерами", - йдеться в повідомленні.

13 лютого представники МВФ братимуть участь в інаугураційному засіданні Керівного Комітету Фонду розвитку потенціалу України, що адмініструється МВФ. 

17 лютого місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочне дискусії з представниками влади України у Варшаві у контексті третього перегляду програми розширеного фінансування, що підтримується МВФ.

  • У грудні минулого року Україна отримала третій транш фінансування на суму близько 900 млн доларів США (663,9 млн СПЗ) від МВФ у межах програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF).

Що таке програма EFF

  • Це чотирирічна програма "Механізм Розширеного Фінансування" (Extended Fund Facility – EFF) обсягом $17,5 млрд. Вона була головною складовою плану Міністерства фінансів зі стабілізації економіки України та закладання підвалин для відновлення її зростання, починаючи з 2016 року.
  • Основоною метою Програми EFF є підвищення рівня резервів Національного банку України, запобігання відтоку капіталу, допомога Україні у подоланні структурних проблем в економіці тощо.
  • В рамках програми EFF Україна здійснила ряд ключових змін у сфері енергетики, банківського сектору, незалежності Національного банку, оздоровлення державних фінансів, реформування сектору державних підприємств та боротьби з корупцією. 
  • Виконання цих заходів надало Україні можливість отримати чотири транші в рамках EFF на загальну суму 8,7 млрд. дол. США
  • Співпраця України з МВФ в рамках програми EFF також було умовою для надання їй іншої двох- та багатосторонньої міжнародної фінансової підтримки обсягом понад $7,2 млрд протягом півтора року.
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