Команда МВФ прибула до Києва

Сьогодні представники Фонду розпочнуть зустрічі з представниками влади України та іншими партнерами.

Команда Міжнародного валютного фонду сьогодні розпочинає зустрічі у Києві з представниками влади України та іншими партнерами.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на заяву постійного представника МВФ Ваграма Степаняна.

"Команда МВФ на чолі з Умою Рамакрішнан, заступником директора Європейського департаменту МВФ, розпочинає сьогодні у Києві зустрічі з представниками влади України та іншими партнерами", - йдеться в повідомленні.

13 лютого представники МВФ братимуть участь в інаугураційному засіданні Керівного Комітету Фонду розвитку потенціалу України, що адмініструється МВФ.

17 лютого місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочне дискусії з представниками влади України у Варшаві у контексті третього перегляду програми розширеного фінансування, що підтримується МВФ.

У грудні минулого року Україна отримала третій транш фінансування на суму близько 900 млн доларів США (663,9 млн СПЗ) від МВФ у межах програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF).

Що таке програма EFF