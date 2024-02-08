Недержавний пенсійний фонд "Соціальні гарантії" приніс понад 17% річних дохідності для всіх своїх учасників

Відкритий недержавний пенсійний фонд «Соціальні гарантії» вдало закінчив 2023 рік, який приніс понад 17% річних дохідності для всіх своїх учасників. Активи фонду за цей період збільшились майже на 2 млн грн та перетнули позначку у 12 млн грн.*

Завдяки зваженому підходу в інвестуванні, якісному аналізу поточного стану ринку, а також прогнозуванні ймовірних майбутніх ризиків, дохідність фонду «Соціальні гарантії» в 2023 році перекрила інфляцію та є більшою, ніж поточна дохідність (відсоткові ставки) за банківськими депозитами (прим. авт. - за відповідними статистичними даними, опублікованими на сайті Національного банку України).

Фонд сумлінно виконує зобов’язання перед своїми учасниками, виплачуючи вчасно одноразові пенсійні виплати та регулярні додаткові пенсії для тих учасників, з ким укладено відповідні договори. Загальна сума пенсійних виплат учасникам фонду за період його діяльності складає понад 3 млн. грн.

Нагадаємо, що вкладником НО «ВПФ «Соціальні гарантії» може стати будь-яка фізична особа, незалежно від місця проживання, яка хоче подбати про свою достойну майбутню пенсію. Адже за допомогою сайту Фонду www.sgarant.com.ua є можливість отримати консультацію та оформити пенсійний контракт. Для зручності наших клієнтів працює безкоштовна гаряча лінія 0 800 605 800 , де ви зможете отримати відповіді на всі свої питання стосовно умов недержавного пенсійного забезпечення.

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