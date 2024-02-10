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Уряд виділить понад 40 мільярдів гривень для підтримки українського бізнесу

Кошти виділять на стимулювання економічної активності та допомогу українським підприємцям.

Уряд виділить понад 40 мільярдів гривень для підтримки українського бізнесу
Фото: Кабінет міністрів

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що у 2024 уряд виділить з держбюджету понад 40 мільярдів гривень на стимулювання економічної активності та допомогу українським підприємцям.

Про це Денис Шмигаль заявив під час наради з Мінекономіки, Мінфіном, народними депутатами та представниками Офісу президента.

"Цього року з бюджету на стимулювання економічної активності та допомогу українським підприємцям виділяємо більше 40 млрд грн. Інвестуємо у створення нових МСБ через грантову програму єРобота. Розширюємо пільгове кредитування. Створюємо нові індустріальні парки. Запускаємо більше проєктів страхування інвестицій від воєнних ризиків. Будуємо нову експортно-орієнтовану економіку", – повідомив Прем'єр.

Прем'єр-міністр наголосив, що купівля українських товарів – це робочі місця, податки у бюджет, а отже — посилення армії та внесок кожного в перемогу.

  • У червні 2022 прем'єр Денис Шмигаль анонсував старт проєкту грантової безповоротної підтримки нових бізнесів "єРобота". У проєкт включили декілька програм, серед яких - мікрогранти для запуску власного бізнесу, на створення нових садів і теплиць, підтримки садівництва, ягідництва та виноградарства, а також створення переробних підприємств і стартапів в ІТ.
  • За програмою єРобота держава інвестувала у розвиток бізнесу 4 млрд гривень.
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