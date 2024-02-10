Уряд виділить понад 40 мільярдів гривень для підтримки українського бізнесу

Кошти виділять на стимулювання економічної активності та допомогу українським підприємцям.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що у 2024 уряд виділить з держбюджету понад 40 мільярдів гривень на стимулювання економічної активності та допомогу українським підприємцям.

Про це Денис Шмигаль заявив під час наради з Мінекономіки, Мінфіном, народними депутатами та представниками Офісу президента.

"Цього року з бюджету на стимулювання економічної активності та допомогу українським підприємцям виділяємо більше 40 млрд грн. Інвестуємо у створення нових МСБ через грантову програму єРобота. Розширюємо пільгове кредитування. Створюємо нові індустріальні парки. Запускаємо більше проєктів страхування інвестицій від воєнних ризиків. Будуємо нову експортно-орієнтовану економіку", – повідомив Прем'єр.

Прем'єр-міністр наголосив, що купівля українських товарів – це робочі місця, податки у бюджет, а отже — посилення армії та внесок кожного в перемогу.