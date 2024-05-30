Київ надаватиме фінансову допомогу виробникам БПЛА

Бюджет Києва готовий покривати відсотки по кредитах на розвиток бізнесу для підприємців, які виготовляють безпілотні літальні апарати. Рішення про підтримку малого і середнього бізнесу в цій сфері підтримали 30 травня депутати на сесії Київської міськради.

Затверджений проєкт рішення передбачає, що муніципальною допомогою при виплаті банківських кредитів зможуть скористатися підприємства, що працюють по КВЕД 2010 секція С “Переробна промисловість”, клас “Виробництво повітряних і космічних летальних апаратів, супутнього устаткування”. Згідно з документом, міський бюджет компенсуватиме виробнику 99% суми відсотків по кредиту, який погодить йому банк-партнер. Кредит можна взяти лише на придбання устаткування і інших засобів виробництва, придбання і будівництво приміщень для виробничих потужностей. А позичальник має вкласти в проєкт не менш ніж 20% його загальної вартості.

Програма фінансово-кредитної допомоги малого і середнього бізнесу діє з 2017 року. Але в цьому році вирішили звузити коло її адресатів, обмеживши саме виробниками БПЛА. Це робиться на час дії воєнного стану, щоб надати цьому бізнесу перевагу, пояснив директор департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА Володимир Костіков, представляючи ініціативу на засіданні профільної комісії Київради. В рішенні зазначено, що його реалізація потребуватиме 60 млн грн.

Раніше в Київраді зареєстрували проєкт рішення щодо створення власного комунального підприємства з виробництва БПЛА. Автором проєкту є депутат від “Батьківщини” Віталій Нестор, для початку роботи цього КП пропонувалося створити йому уставний фонд 400 млн грн. А працювати на виробництві автор проєкту пропонував службовцям КМДА, багато з яких мають “інженерні знання”.

Попри те, що цей проєкт з'явився ще в березні, автори жодного разу не представили його на комісіях. А під час сессії 30 травня на питання Віталія Нестора щодо перспектив такої ініціативи, міський голова Віталій Кличко зазначив наступне: “Ми робимо все, щоб допомагати підприємствам, які працюють в цій сфері, зокрема, з надання їм приміщень. Але безпосередньо розробка БПЛА - це не наша спеціалізація як міста, не фахове для нас, втому числі з огляду на запити військових”.

Нагадаємо, нещодавно КМДА вперше оголосила закупівлю на Prozorro великої партії БПЛА для потреб військових.