Із 5 червня починають діяти нові правила торгівлі агропродукцією із ЄС. Зупиняється експорт цукру

Із 5 червня запрацюють оновлені правила безмитної та безквотної торгівлі агропродукцією між Україною та Євросоюзом.
Як ідеться на сайті Мінагрополітики, ці правила діятимуть рік. На деякі агропродукти встановили квоти з розрахунку середнього показника врожаю за другу половину 2021 року та 2022-2023 роки.
Як сказав виконувач обов’язків міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький на конференції Grain Ukraine, це стосується шести видів продукції: цукру, яєць, м'яса птиці, кукурудзи, крупи, меду.
Зокрема, на експорт цукру до ЄС квота на рівні 262 тис. тонн вже вичерпалась.
"З 1 червня урядом запроваджено нульову квоту на цукор, яка діятиме до кінця року. Але українські агровиробники продовжують експортувати цукор в країни Африки, Близький Схід, Великобританію", - повідомив Висоцький і додав, що загалом виробництва цукру для внутрішнього споживання достатньо.
За словами в.о. глави Мінагополітики, ЄС – найбільший торговельний партнер України; торік до країн-членів експортували близько 60% агропродукції.
Висоцький додав, що невдовзі вступлять у силу закони, які забезпечуватимуть механізми прозорого і безперешкодного експорту.
"Нові законодавчі зміни передбачають встановлення мінімальних цін на експорт зернових та олійних культур, горіхів і меду. Також у ДАР буде запущена система простежуваності щодо виробленої продукції. Міністерство агрополітики розробляє алгоритм впровадження змін, які будуть опубліковані для громадського обговорення", - сказав посадовець.