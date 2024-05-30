Понад 60 000: НСЗУ розповіла, скільком померлим українцям надавали меддопомогу і отримували за це держкошти
Понад 60 000: НСЗУ розповіла, скільком померлим українцям надавали меддопомогу і отримували за це держкошти
Росія атакувала Старокостянтинів, Харків постраждав від балістики (доповнено)
Росія атакувала Старокостянтинів, Харків постраждав від балістики (доповнено)
РБК-Україна: Кабмін з 1 червня підвищить тариф на електроенергію для населення
РБК-Україна: Кабмін з 1 червня підвищить тариф на електроенергію для населення
Помер засновник і очільник агентства "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко
Помер засновник і очільник агентства "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко
Звільнення зі служби та відстрочки: нові правила
Звільнення зі служби та відстрочки: нові правила
Україна має розвіддані про постачання Росії нового імпортного озброєння
Україна має розвіддані про постачання Росії нового імпортного озброєння
«Квітково-цукерковий період закінчився»: голова НСЗУ про перевірки лікарень, зміни в тарифах на медпослуги і як повертати кошти
«Квітково-цукерковий період закінчився»: голова НСЗУ про перевірки лікарень, зміни в тарифах на медпослуги і як повертати кошти
Летючі радари, БТРи, ППО та боєприпаси: аналізуємо великий пакет допомоги від Швеції
Летючі радари, БТРи, ППО та боєприпаси: аналізуємо великий пакет допомоги від Швеції
«Будуть сюрпризи»: НСЗУ пояснила, де пологи та інсульти більше оплачувати за держкошт не буде
«Будуть сюрпризи»: НСЗУ пояснила, де пологи та інсульти більше оплачувати за держкошт не буде
ГоловнаЕкономікаДержава

Із 5 червня починають діяти нові правила торгівлі агропродукцією із ЄС. Зупиняється експорт цукру

У Мінагрополітики повідомили, що щодо цукру в України вичерпалася квота.

Із 5 червня починають діяти нові правила торгівлі агропродукцією із ЄС. Зупиняється експорт цукру
Цукор
Фото: Shutterstock

Із 5 червня запрацюють оновлені правила безмитної та безквотної торгівлі агропродукцією між Україною та Євросоюзом.

Як ідеться на сайті Мінагрополітики, ці правила діятимуть рік. На деякі агропродукти встановили квоти з розрахунку середнього показника врожаю за другу половину 2021 року та 2022-2023 роки. 

Як сказав виконувач обов’язків міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький на конференції Grain Ukraine, це стосується шести видів продукції: цукру, яєць, м'яса птиці, кукурудзи, крупи, меду.

Виконувач обов’язків міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький на конференції Grain Ukraine
Фото: Міністерство аграрної політики та продовольства України
Виконувач обов’язків міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький на конференції Grain Ukraine

Зокрема, на експорт цукру до ЄС квота на рівні 262 тис. тонн вже вичерпалась.

"З 1 червня урядом запроваджено нульову квоту на цукор, яка діятиме до кінця року. Але українські агровиробники продовжують експортувати цукор в країни Африки, Близький Схід, Великобританію", - повідомив Висоцький і додав, що загалом виробництва цукру для внутрішнього споживання достатньо. 

За словами в.о. глави Мінагополітики, ЄС – найбільший торговельний партнер України; торік до країн-членів експортували близько 60% агропродукції. 

Висоцький додав, що невдовзі вступлять у силу закони, які забезпечуватимуть механізми прозорого і безперешкодного експорту.

"Нові законодавчі зміни передбачають встановлення мінімальних цін на експорт зернових та олійних культур, горіхів і меду. Також у ДАР буде запущена система простежуваності щодо виробленої продукції. Міністерство агрополітики розробляє алгоритм впровадження змін, які будуть опубліковані для громадського обговорення", - сказав посадовець.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies