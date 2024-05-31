"Ганебний день в американській історії": спікер Джонсон відреагував на визнання Трампа винним
"Ганебний день в американській історії": спікер Джонсон відреагував на визнання Трампа винним
На війні загинула парамедикиня Ірина "Чека" Цибух
На війні загинула парамедикиня Ірина "Чека" Цибух
Понад 60 000: НСЗУ розповіла, скільком померлим українцям надавали меддопомогу і отримували за це держкошти
Понад 60 000: НСЗУ розповіла, скільком померлим українцям надавали меддопомогу і отримували за це держкошти
«Квітково-цукерковий період закінчився»: голова НСЗУ про перевірки лікарень, зміни в тарифах на медпослуги і як повертати кошти
«Квітково-цукерковий період закінчився»: голова НСЗУ про перевірки лікарень, зміни в тарифах на медпослуги і як повертати кошти
«Будуть сюрпризи»: НСЗУ пояснила, де пологи та інсульти більше оплачувати за держкошт не буде
«Будуть сюрпризи»: НСЗУ пояснила, де пологи та інсульти більше оплачувати за держкошт не буде
Звільнення зі служби та відстрочки: нові правила
Звільнення зі служби та відстрочки: нові правила
РБК-Україна: Кабмін з 1 червня підвищить тариф на електроенергію для населення
РБК-Україна: Кабмін з 1 червня підвищить тариф на електроенергію для населення
Летючі радари, БТРи, ППО та боєприпаси: аналізуємо великий пакет допомоги від Швеції
Летючі радари, БТРи, ППО та боєприпаси: аналізуємо великий пакет допомоги від Швеції
КМДА показала наслідки нічного ракетного удару росіян по Києву
КМДА показала наслідки нічного ракетного удару росіян по Києву
ГоловнаЕкономікаДержава

Уряд підвищив ціну на електроенергію для населення, – ЕП

З 1 червня в Україні офіційно підвищиться тариф на електроенергію до 4,32 грн за кВт/
год.

Уряд підвищив ціну на електроенергію для населення, – ЕП

З 1 червня в Україні підвищується тариф на електроенергію для населення. Він становитиме 4,32 кВт/год незалежно від обсягу споживання, повідомляє Економічна правда з посиланням на власні джерела.

З 1 червня єдиний тариф на електроенергію для населення буде становити 4,32 грн/кВт. Відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду 31 травня.

Новий тариф діятиме з 1 червня 2024 року до кінця квітня 2025 року.

Також відбулися зміни і для індивідуальних та колективних побутових споживачів, які проживають в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах), обладнаних електроопалювальними установками.

Для них встановили диференційований тариф: до 2000 спожитих кВт на місяць – 2,64 грн/кВт-год, понад 2000 кВт на місяць – 4,32 грн/кВт-год.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies