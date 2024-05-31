Уряд підвищив ціну на електроенергію для населення, – ЕП

З 1 червня в Україні офіційно підвищиться тариф на електроенергію до 4,32 грн за кВт/ год.

З 1 червня в Україні підвищується тариф на електроенергію для населення. Він становитиме 4,32 кВт/год незалежно від обсягу споживання, повідомляє Економічна правда з посиланням на власні джерела.

З 1 червня єдиний тариф на електроенергію для населення буде становити 4,32 грн/кВт. Відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду 31 травня.

Новий тариф діятиме з 1 червня 2024 року до кінця квітня 2025 року.

Також відбулися зміни і для індивідуальних та колективних побутових споживачів, які проживають в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах), обладнаних електроопалювальними установками.

Для них встановили диференційований тариф: до 2000 спожитих кВт на місяць – 2,64 грн/кВт-год, понад 2000 кВт на місяць – 4,32 грн/кВт-год.